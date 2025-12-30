Хороскоп за седмицата – какво ви очаква според зодията?

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 29 декември 2025 – 4 януари 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Наслаждавайте се на новогодишните празници и контактите с роднини и близки. Опозицията на Плутон с вашия управител Марс намалява възможностите за напредък в професионалната сфера, така че не се „напъвайте“ излишно. Започната наскоро кореспонденция с нови делови партньори, изглеждащи обещаващо, ще завърши с пълно разочарование. Настъпването на новата година ще изпълни вашия дом с енергия. Пригответе нещо необичайно за семейството и след празника се заемете с „висящите“ битови въпроси.

Телец

Събитията ще създават емоционални колебания, вариращи от едната крайност до другата почти ежедневно. Не е препоръчително да правите каквито и да било резки промени в професионалната сфера. Не търсете нова работа, не провеждайте разговори за повишаване на заплатата и не поемайте допълнителни задачи, които не са били уговорени предварително. В личен план обстановката ще е спокойна. Посрещнете новата година в обкръжението на близките си и редовно се отдавайте на занимания, които ви радват.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg