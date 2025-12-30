Става сериозно: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц заедно на Коледа

Връзката между Хари Стайлс и Зоуи Кравиц явно става все по-сериозна. Преди дни стана ясно, че 31-годишният певец и 37-годишната актриса са прекарали заедно коледните празници. Звездите са били със семейството на Хари в Чешър през миналата седмица.

Източници споделят, че двамата първо са били забелязани на 26-и декември в "Rugby Services", където спрели, за да си вземат храна за пътуването си.

Очевидци казват, че звездната двойка масово не била разпозната от другите пътуващи. Стайлс и Кравиц били облечени обикновено и се сливали с тълпата.

"Двойката остана незабелязана от другите клиенти, докато си вземаше закуски за пътуването. Те бяха облечени много обикновено и можеше да са която и да е млада двойка, която пътува обратно, след като се е видяла със семейството", коментира източник на "Mirror".

