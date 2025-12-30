IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Става сериозно: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц заедно на Коледа

Двойка са от август

30.12.2025 | 23:29 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Връзката между Хари Стайлс и Зоуи Кравиц явно става все по-сериозна. Преди дни стана ясно, че 31-годишният певец и 37-годишната актриса са прекарали заедно коледните празници. Звездите са били със семейството на Хари в Чешър през миналата седмица.

Източници споделят, че двамата първо са били забелязани на 26-и декември в "Rugby Services", където спрели, за да си вземат храна за пътуването си.

Очевидци казват, че звездната двойка масово не била разпозната от другите пътуващи. Стайлс и Кравиц били облечени обикновено и се сливали с тълпата.

"Двойката остана незабелязана от другите клиенти, докато си вземаше закуски за пътуването. Те бяха облечени много обикновено и можеше да са която и да е млада двойка, която пътува обратно, след като се е видяла със семейството", коментира източник на "Mirror".

Още за двойката четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Хари Стайлс Зоуи Кравиц Коледа
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem