Може ли Мексико да избегне конфронтация със Съединените щати?

Има особен вид световъртеж, който идва от това да наблюдаваш как дипломатически сценарий, който си се опитвал да предотвратиш с десетилетия, се материализира в реално време. Повече от две десетилетия служих на фронтовата линия в отношенията между САЩ и Мексико, включително като посланик на Мексико в Съединените щати. Заедно с колеги от правителството, както и с неправителствени организации и партньори от гражданското общество, преминах през години на сложни преговори с американски служители, както от републиканската, така и от демократическата администрация, относно сътрудничеството в борбата с наркотиците и усилията за изграждане на споделена, цялостна визия за общата сигурност на Съединените щати и Мексико. През това време американските политици приемаха високи нива на картелно насилие, защото вярваха, че техните мексикански колеги водят същата битка, в която се борят и те. Те се фокусираха по-малко върху броя на арестуваните босове или конфискациите на наркотици и повече върху политическата воля и институционалния капацитет на своите партньори за разрешаване на структурните проблеми, които движат тази статистика. Тогава всички мои колеги и аз разбрахме, че най-опасният момент в отношенията между САЩ и Мексико в областта на сигурността ще възникне не от пик на насилие, а по-скоро, ако и когато Вашингтон заключи, че Мексико не може или не иска да реши проблема по свои собствени условия – ако възприеме, че Мексико Сити е сключил отделен мир с картелите, като или мълчаливо ги толерира, или директно преговаря с тях. В момента, в който подобно възприятие се втвърди в консенсус в американската разузнавателна общност, Конгреса и ключови правителствени агенции, логиката на двустранните отношения ще се измести от сътрудничество към принуда.

Този момент вече настъпи – по драматичен начин и след дълга подготовка. В продължение на шест години, започвайки през 2018 г., бившият мексикански президент Андрес Мануел Лопес Обрадор се обръщаше към престъпните организации с мантрата „прегръдки, а не куршуми“ – което по-добре бих определил като „прегръдки за бандити“. Тази политика доведе до де факто pax narca , който днес виси на врата на неговия наследник, президентът Клаудия Шейнбаум . Щетите, които тази политика нанесе на мексиканската сигурност и на отношенията между САЩ и Мексико, бяха несъстоятелни и в крайна сметка провокира сценария, от който аз и моите колеги толкова се страхувахме. През ноември 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп каза: „Бих ли предприел удари в Мексико, за да спра наркотиците? Съгласен съм, каквото и да трябва да направим, за да спрем наркотиците.“ Той многократно е казвал, че картелите, а не Шейнбаум, „управляват“ Мексико, посягайки към едностранни инструменти като санкции и официално определяне на картелите като чуждестранни терористични организации, за да се справи с проблема.

Тази поредица от събития би обяснила решението на Шейнбаум най-накрая да се обърне срещу ръководството на най-мощната и насилствена транснационална престъпна организация в Мексико (и вероятно в цялото полукълбо). В края на февруари мексиканското правителство проведе операция, която доведе до смъртта на наркобоса Немесио Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо. Подвигът послужи като убедително доказателство, че Мексико може да действа решително срещу мощни организирани престъпни групи. Но последиците от него показаха и колко далеч все още трябва да стигне страната, тъй като картелът „Ново поколение“ на Халиско отмъсти за смъртта на своя лидер. Насилие избухна в близо дузина мексикански щати – изгорени превозни средства, блокирани магистрали, съобщено е за стрелба на международното летище в Гуадалахара, а 25 членове на Мексиканската национална гвардия бяха убити при координирани репресивни атаки.

Този момент е особено опасен, защото след като Съединените щати започнат да виждат Мексико не като борещ се партньор, а като такъв, който не желае да го прави, нито един оперативен успех няма вероятност да възстанови предишната презумпция за добросъвестност. Но най-добрият аргумент на Мексико срещу едностранчивостта на САЩ е, че сътрудничеството води до по-добри резултати от принудата. Изтъкването на този аргумент е лесната част; по-трудната задача е да се докаже неговата истина чрез измеримо намаляване на насилието между картелите и подобрения във върховенството на закона, правосъдието и демокрацията. Всеки провал на тези фронтове не само злепоставя Мексико и отслабва дипломатическата му позиция спрямо Съединените щати, но и дава на Вашингтон оправдание да заобикаля мексиканските институции в борбата си срещу транснационалните престъпни организации. С други думи, аргументът е толкова силен, колкото са и резултатите, които го поддържат, пише Foreign Affairs.

Мексико трябва да докаже, като демонстрира, че може да осигури сигурност и да изгради регионални и международни коалиции,

че неговият суверенитет не е пречка за решаването на проблема с картелите, а предпоставка за устойчивото му решаване. И въпреки че едностранното използване на сила от САЩ срещу картелите не е неизбежно, Мексико трябва да се подготви за тази възможност, дори когато държи вратата отворена за продължаващо сътрудничество в областта на сигурността.

Представянето на натиска на САЩ върху Мексико като империализъм или посегателство върху суверенитета може да е шовинистично задоволително за мексиканците, особено за лявата база на Шейнбаум, но не е заместител на стратегията. Няма съмнение, че администрацията на Тръмп коренно е преобърнала ключов принцип в отношенията между САЩ и Мексико, а именно, че споделената отговорност е единственият начин за справяне с транснационални предизвикателства като граничната сигурност, организираната престъпност, миграцията или оскъдните водни ресурси. Но демократичните и републиканските администрации във Вашингтон през последното десетилетие изразяват истинска загриженост за дългосрочната сигурност на Мексико.

Нападението срещу Ел Менчо проработи именно защото се основаваше на сътрудничество между САЩ и Мексико, без да се компрометира мексиканският суверенитет: Мексико командваше операциите на място, използвайки разузнавателна информация и вероятно кинетична подкрепа от Съединените щати. Този вид сътрудничество е нещо, което Лопес Обрадор подкопаваше и избягваше, често критикувайки това, което той виждаше като интервенционизъм на САЩ – включително финансирането на мексикански неправителствени организации и наблюдателни органи срещу корупцията – заявявайки, че Мексико Сити не може да сътрудничи с Вашингтон, защото няма достатъчно доверие. Но всъщност историята на отношенията между САЩ и Мексико показва, че сътрудничеството е това, което насърчава и изгражда взаимно доверие.

Интервенция на мексиканска земя би била катастрофално контрапродуктивна.

Вътрешнополитическите и външнополитическите въпроси са тясно преплетени в отношенията между САЩ и Мексико, а националистическият шовинизъм, към който Тръмп и Шейнбаум прибягват от съответните си агресивни амвони, прави сложните им отношения още по-сложни. За да се противопостави на тази безполезна реторика, мексиканското правителство трябва да представи аргументите си пред Вашингтон, чрез всеки достъпен канал, че едностранната употреба на сила би дестабилизирала политически Мексико и би означавала катастрофа за Съединените щати. Избягването на сценарий, в който администрацията на Тръмп наистина прибегне до такава употреба на сила, обаче ще изисква много повече от думи.

Шейнбаум също трябва публично и недвусмислено да заяви, че най-голямата заплаха за суверенитета на Мексико произтича не от натиска на САЩ, а от незаконната и насилствена дейност на престъпни организации, действащи от двете страни на общата ни граница. Ясна президентска декларация в този смисъл не само би преосмислила дебата за суверенитета според собствените условия на Мексико, сигнализирайки на Вашингтон, че сътрудничеството в областта на сигурността е споделен императив, а не наложено условие, но и би засилила позициите на мексиканските институции за сигурност, търсещи по-тесни оперативни връзки с американските агенции, и би наложила отдавна отлагано обществено осъзнаване на това откъде произтича истинската атака срещу мексиканския суверенитет. Ефективно следствие от това изявление би бил ангажиментът за пълно рестартиране на програмата и апарата за сигурност и обмен на разузнавателна информация, които Мексико и Съединените щати изградиха чрез инициативата „Мерида“, която беше стартирана с администрацията на Буш през 2007 г., разширена и подсилена с администрацията на Обама през 2009 г., но унищожена от затварянето на ключови канали за диалог и сътрудничество в областта на сигурността от страна на Лопес Обрадор. За да се постигне това, ще са необходими двустранни операции за борба с наркотиците, ръководени от Мексико, които надхвърлят временните тактически и оперативни промени и предаването на наказателни престъпници. Те не допринасят особено за укрепването на институциите и държавните възможности и по този начин не успяват да променят нещата по отношение на сигурността в Мексико и Северна Америка.

Един наистина всеобхватен подход към сигурността в Северна Америка би трябвало да включва повече от просто преследване на операциите на мексиканските картели. Да вземем за пример трансграничната криза с фентанила. Търговията с незаконния наркотик носи огромни печалби на мексиканските престъпни групировки и подхранва насилието сред тях. Но процъфтяващият бизнес с фентанил е и следствие от безскрупулното прекомерно предписване на опиоиди от страна на американската фармацевтична индустрия в началото на 2000-те години, наред с хроничния недостиг на инвестиции в лечение на зависимости. Бизнесът продължава да съществува поради търсенето в САЩ, веригата за доставки на прекурсори на фентанил, която преминава предимно през Китай, преди да достигне до мексиканските лаборатории, и оръжията, с които картелните организации се въоръжават в огромни количества, след като са били незаконно продадени в американски оръжейни магазини и оръжейни изложения и са били трафикирани през границата. Всяка северноамериканска рамка за сигурност би трябвало да разгледа всички тези измерения, за да се сложи край на кризата.

Мексико също трябва да покаже на съседите си и на собствения си народ, че правителството мисли мащабно.

То трябва да предложи нова институция за сигурност, която да включва Канада и Съединените щати: постоянен секретариат по сигурността в Северна Америка с ротационен председател, обвързващи процедури за консултации и координация и технически персонал, съставен от трите страни. Липсата на такава институционализация е най-голямата уязвимост на настоящия модел на сътрудничество. Постоянен секретариат би могъл да контролира съвместна гранична и митническа агенция на САЩ и Мексико, както и тристранно звено за финансово разузнаване, фокусирано върху прането на пари от картели, което да позволява координация между Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ, Unidad de Inteligencia Financiera на Мексико и Центъра за анализ на финансови транзакции и доклади на Канада. Съвместно управляван и финансиран фонд за намаляване на пристрастяването и търсенето би могъл също да разработва програми за намаляване на консумацията на наркотици и да прилага програми за намаляване на вредите, като същевременно инвестира в трайни лечения за пристрастяване.

Мексико не трябва да свежда своята позиция по отношение на сигурността до символични жестове, като например арести на картелни агенти и босове, които привличат медийно отразяване или успокояват Вашингтон, но които не водят до ефективни и устойчиви действия срещу финансови мрежи, политически защитници или командни структури, поддържащи престъпни организации. Нито пък трябва да позволява на легитимната му загриженост относно заплахите от САЩ да подкопава ценния обмен на разузнавателна информация и сътрудничество. Отстъплението към отбранителен национализъм само ще изключи сътрудничеството, от което Мексико и Съединените щати се нуждаят, за да отговорят на общите си интереси в областта на сигурността. В същото време Мексико не трябва да приема, че тъй като едностранните военни действия на САЩ биха били контрапродуктивни, те няма да се случат. Вътрешнополитическите императиви неведнъж са надделявали над стратегическите изчисления и Мексико трябва да бъде готово за този момент, ако и когато той настъпи.

Обявяването от администрацията на Тръмп на картела „Халиско” и други групи за чуждестранни терористични организации, заявената готовност за атаки срещу територията на картела и разполагането на американски дронове над мексиканска територия биха могли да положат основите за по-мащабна военна операция. Ако Съединените щати предприемат едностранни действия, отговорът на Мексико трябва да бъде премерен, законен и устойчив - като се избягва реактивният национализъм, който би попречил на бъдещото сътрудничество.

В такъв сценарий Мексико би могло незабавно да свика извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, като официално се позове на член 2(4) от Устава на ООН, който забранява на държавите-членки на ООН да използват или заплашват със сила срещу териториалната цялост на друга държава, за да поиска обвързваща резолюция, осъждаща нарушаването на териториалния суверенитет на страната. На регионално ниво Мексико би могло да активира разпоредбите за ненамеса от Устава на Организацията на американските държави (по който Съединените щати са страна) и да свика извънредни консултации с по-широката междуамериканска общност, като привлече колкото се може повече подкрепа за принципна правна позиция и засилване на нормите, които защитават всички средни сили от принуда от страна на великите сили.

Мексико също така притежава значително икономическо влияние върху Съединените щати, което може да се подготви да използва, ако е необходимо. То е правило това и преди, като през 2009 и 2019 г. е изготвило списък с тарифи, насочени към американски селскостопански продукти от политически колебливи щати – свинско месо от Айова, ябълки от Вашингтон, сирене от Уисконсин – в отговор съответно на нарушенията на NAFTA от САЩ и тарифите върху стоманата. То би могло също така да заплаши да ограничи или спре износа на стоки, които са ключови възли във веригите за доставки, свързани с националната сигурност на САЩ, като например аерокосмически компоненти; да създаде пречки пред или да забави търговските регулации, трудовите инспекции или разрешителните за производствени операции, собственост на САЩ, които са дълбоко интегрирани през границата; да намали сътрудничеството по отношение на прилагането на миграционните правила; или да спре доставките на вода от Рио Гранде. Американските компании, които са заложили милиарди на мексиканското производство, не могат бързо да се преместят без катастрофални разходи. В случай на едностранен военен авантюризъм, Мексико Сити трябва незабавно да започне разговори с американския бизнес – не за да ги заплашва, а за да покаже ясно на американските избиратели със съгласувани интереси и влияние във Вашингтон, че военните действия на САЩ биха застрашили американските инвестиции.

Въпреки това, най-трудната задача, с която и двете страни ще трябва да се справят по време и след едностранните действия на САЩ на мексиканска земя, ще бъде продължаването на сътрудничеството в борбата с наркотиците. Ако се случи военно нахлуване, Мексико не трябва – независимо колко политически скъпо и непопулярно може да се окаже – да позволи то да се превърне в претекст за изоставяне на обмена на разузнавателна информация или двустранното сътрудничество в областта на сигурността във всички области. Транснационалните престъпни организации се възползват от всеки пробив в координацията между правителствата и даването им на такава победа би навредило на сигурността и благосъстоянието на мексиканците повече, отколкото продължаващото двустранно сътрудничество би наранило националната гордост. За да постигне най-добрия възможен баланс, Мексико трябва да протестира срещу нарушаването на суверенитета му от страна на САЩ чрез всички правни и дипломатически канали, като същевременно запазва работните отношения, които правят операциите срещу наркотиците ефективни.

Най-силният аргумент на Мексико срещу едностранните действия на САЩ е този, чиято защита изисква най-много от мексиканското правителство: да демонстрира, че може и ще се справи ефективно със заплахата от картела чрез собствените си суверенни механизми. Урокът, който десетилетията на управление на тези отношения ни учи повече от всички останали, е, че Мексико е най-ефективно, когато се ангажира със Съединените щати от позиция на увереност, а не на безпокойство. Тази увереност трябва да бъде демонстрирана, а не просто твърдена. Операцията „Ел Менчо“ – най-силното доказателство, събирано някога за суверенния капацитет на страната – трябва да се третира като шаблон, а не като заключение.

Най-трайната защита на Мексико срещу едностранчивостта на САЩ е ерозията на оправданието за нея.

Предстоят още изпитания за способностите на Мексико да се справи със сигурността. Динамиката на наследяване, която обикновено следва убийството на бос, е добре разбрана и не е успокояваща. Картелът от Халиско може да се фрагментира на конкуриращи се фракции, което вероятно би довело до период на засилено насилие, тъй като бивши лейтенанти на картела се борят за територия и ресурси. Прекъсването на мрежата, причинено от лишаването от свобода на лидера на картела Синалоа Хоакин „Ел Чапо“ Гусман през 2017 г., доведе до същата динамика: по-разпръсната и по-устойчива картелна инфраструктура, чието частично възстановяване отне години. Промените, които настъпват в картелите, губещи своите лидери, правят дълбокото, институционализирано сътрудничество между САЩ и Мексико по-спешно, а не по-малко важно.

Шейнбаум трябва да приложи стратегия за борба с наркотиците, която е устойчива, международно надеждна и защитена от политически преходи. Това означава реформиране на мексиканския апарат за сигурност – справяне с корупцията във федералната полиция и прокуратурата, както и инвестиране в съдебния капацитет, така че задържаните с висока стойност картелни цели да бъдат преследвани при условия, които им пречат да продължат да действат. Това означава преследване на висши политици с документирани връзки с картели, разбиване на финансовите мрежи на картелите и доказуемо намаляване на потоците от прекурсори на фентанил. И това означава да се започне очертаването на план за всеобхватна северноамериканска рамка за сигурност, която може да надживее всяка администрация в Мексико Сити, Вашингтон и Отава.

Заплахата от едностранно прилагане на американска сила е реална и сериозна. Тя заслужава отговор, равен на сериозността ѝ – правно подготвен, дипломатически изтънчен и основан на очевидната истина, че двустранното сътрудничество, което зачита суверенитета на Мексико, е ефективно. Задачата на Мексико е да направи този случай неоспорим и да го направи сега.