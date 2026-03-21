Майли Сайръс проговори за връзката с Макс Морандо

Майли Сайръс отново проговори за връзката си с Макс Морандо. 33-годишната певица и 27-годишният барабанист са заедно от края на 2021 г. А през ноември 2025 г. стана ясно, че са се сгодили.

Сега изпълнителката сподели, че се е научила да пази любовните си връзки като нещо лично и да е по-потайна относно тях.

"Животът те учи на уроци и понякога ти трябва да се научиш по трудния начин. Този път - аз съм много по-защитнически настроена към връзката ми, а и двамата наистина ценим нашето уединение. Той е невероятен, той ми помага да бъда по-добър артист, както и по-добър човек - и аз обичам това, че той не приема живота прекалено сериозно. Нуждаех се от това", коментира звездата пред британското списание "Closer".

Какво още издаде тя четете в teenproblem,net