Семейна идилия: Енрике показа снимка на четирите деца от Курникова

Енрике Иглесиас разтопи сърцата на феновете с нова снимка в профила си в Instagram. 50-годишният певец показа в социалната мрежа кадър на четирите си деца. Вижда се как любимата му Анна Курникова прави с телефона си снимка на малчуганите.

Те явно са на яхта, а зад тях се вижда красив морски пейзаж.

Дъщеря им Луси, която се роди през декември 2017 г. се излежава зад другите деца и е по цял бански с животински принт. Нейният брат близнак Николас пък е до по-малката им сестра Мери, която пък се роди през януари 2020 г. Именно 6-годишната Мери държи новороденото бебе на Енрике и Анна. То се появи на бял свят през декември 2025 г.

