Ритуали и суеверия, които изпращат старата година

Има нещо удивително човешко в стремежа да „управляваме“ бъдещето с ритуал – грозде, купа с боб, скок от дивана или носене на определен цвят бельо. Новогодишните обичаи смесват фолклор, религия, търговия и чисто забавление, а най-важното – обединяват семействата и им дават усещане, че посрещат новото с надежда и контрол. Вижте някои изненадващи и интересни традиции от различни страни, както и суеверията, свързани с новогодишната нощ.

Храни, които носят късмет

Много новогодишни обичаи се въртят около храната – тя се споделя лесно, пълна е със символика и се превръща в ритуал без усилие.

12 гроздови зърна в Испания: При всеки от дванайсетте удара на камбаната в полунощ испанците хапват по едно зърно грозде за късмет през всеки месец на новата година. Обичаят се популяризирал в началото на XX век при излишък на реколтата и днес е най-емблематичният момент за испанската Нова година.

Черен грах и зелени зеленчуци в южните щати на САЩ: Ястието Hoppin’ John – чорба от грах, ориз и зелени листни зеленчуци – се счита за символ на пари и благополучие. Грахът се свързва с монети, а зеленолистните напомнят за пари и благополучие.

Леща в Италия: Италианците често сервират леща, защото формата ѝ прилича на монети и подсказва бъдещо изобилие. Червеното бельо също е класика – за любов и късмет.

Източник: Новогодишната нощ – ритуали и суеверия по света, които изпращат старата година