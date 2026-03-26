Задържаха шефа на Областната пощенска станция в Кърджали

Задържан е ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали, съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев във фейсбук.

Той обясни, че според събраната информация ръководителят на пощенската станция е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април.

В хода на бързото производство са разпитани трима души. Двама от тях пред съдия, съобщи още Кандев.

Свързани статии Бивш общински съветник в Пловдив е задържан по подозрение за купуване на гласове

По-рано и.д. главен секретар на МВР информира и за извършена успешна акция срещу нарушаването на изборните права на гражданите в Пловдив. В къща в квартал „Столипиново“ са открити списъци с имена и написани числа срещу тях. Намерени са и 7800 евро, припомня БТА.