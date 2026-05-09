Русия обвини Украйна в нарушаване на прекратяване на огъня

Руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на тридневното примирие, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, съобщава ДПА.

Украинските сили са атакували руски военни позиции и гражданска инфраструктура с дронове и артилерия, съобщи руската агенция “Интерфакс“, позовавайки се на Министерството на отбраната.

Според доклада са били засегнати руските области Калужка, Тулска, Смоленска, Курска, Брянска и Белгородска област, както и Чеченската република, Ставрополоския и Краснодарския край. От украинска страна първоначално нямаше потвърждение за тези атаки.

Украинският генерален щаб съобщи за 45 руски атаки, продължили до тази сутрин в оспорваните райони в Донбас, Източна Украйна.

Руското министерство на отбраната съобщи също за 12 атаки от украинска страна. Министерството заяви, че руските сили са отвърнали на украинските атаки с дронове и артилерия, но не са предприели други действия с използване на дронове, ракети или артилерия.

Агенцията посочва, че информацията не може да бъде проверена по независим път.

По-ранните примирия във войната, която избухна, когато руските сили нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., също бяха нарушавани.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че примирието е било спазено от Москва по време на ежегодния парад за Деня на победата на 9 май. Той посочи, че не е имало опити от страна на Украйна да наруши парада за отбелязване на победата на Съветския съюз над нацистка Германия през 1945 г.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски се ангажира да не атакува парада на Червения площад в Москва след посредническите усилия на САЩ за това.

Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, каза, че е имало засилени контакти със САЩ предвид заплахите от Киев по отношение на парада. Примирието, постигнато с посредничеството на Тръмп, би трябвало да продължи до 11 май.

Ушаков освен това отбеляза, че споразумението за прекратяване на огъня е с продължителност три дни, не повече, цитиран от Ройтерс. Той направи този коментар във връзка с изказване на Тръмп, в което той изрази надежда, че примирието може да бъде удължено. / БТА