IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Пълнолуние в Рак на 3 януари, търсим баланса

Ето какво ни носи първото пълнолуние за новата година

02.01.2026 | 14:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Новата 2026 година започва с пълнолуние. То ще е във водния зодиакален знак Рак и ще бъде на 3 януари 2026. Пълнолунието през януари настъпва, когато Слънцето в зодия Козирог образува опозиция с Луната в Рак. Пълнолунието е период на кулминация и обещание за изпълнение на това, което е започнато по време на новолунието. Това е емоционално лунно събитие. То е време на романтика, зачеване и взаимоотношения.

Полярността Рак-Козирог се отнася до баланса между личния живот, домакинството, нуждата от дом и грижите, които са представени от Рака, спрямо обществения живот, кариерата, репутацията и отчетността, представени от Козирога. 

Привързаността и любовта се управляват от знака Рак, докато постиженията и наградите/наказанията се управляват от Козирога. В известен смисъл тази полярност се отнася до баланса между безусловната и условната любов. Луната в Рак ни насърчава да ценим дома си и корените си, докато Козирог ни убеждава да обмислим чувството си за дълг и отговорност.

Докато Ракът може най-много да се наслаждава на привързаността към дома и семейството, Козирогът ни призовава да се съсредоточим върху отговорностите си към външния свят. Пренебрегването на който и да е от двата края на оста със сигурност ще се обърне срещу нас. В идеалния случай трябва да се намери равновесие между двете енергии и това е, към което ни кани пълнолунието на 3 януари 2026.

Източник: Пълнолуние в Рак на 3 януари 2026 – внимаваме с емоциите

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

2026 зодия Рак зодии и късмет
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem