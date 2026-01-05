Седмичен любовен хороскоп за 5 - 11 януари 2026

В първите дни на 2026-а ще искаме постоянна топлина в любовния ни живот. Очаква ни интересна енергия от Слънцето и Венера в Козирог. Ще покажем това, което ценим в любовта и как я проявяваме. Венера с Марс в същия знак също ще добави повече емоции и действие в любовта. Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 5 – 11 януари 2026.

Овен

Любовният ви живот, Овни, ще се развива под влиянието на планетарни съчетания, които ще ви насочват към конкретни действия и ангажименти. Слънцето се съединява с Венера в знака на зодия Козирог, което подпомага демонстрирането на грижа чрез конкретни прояви. Това може да включва актуализиране на статуса на връзката, споделяне на новини с близките или изпълнение на дадено обещание.

Венера и Марс активират инициативите в любовта, като подчертават значението на последователността и стабилността. Съчетанието на Слънцето и Юпитер насочва към внимателно планирани и последователни действия, като предупреждава срещу импулсивни прояви.

Телец

Скъпи Телци, Слънцето и вашата управляваща планета Венера ще улесняват изразяването на чувства чрез идеи и действия, които могат да включват планиране на пътувания, записване на курсове или документиране на важни моменти с любимия човек.

Съчетанието на Венера и Марс активира инициативи, които ще ви привличат и подтикват към действия, като акцентът е върху реалистични обещания и ангажиментите във връзките. Различията между партньорите могат да се преодоляват чрез диалог и взаимно разбиране.

Близнаци

За родените под този знак Слънцето и Венера в Козирог ще осигуряват възможност за открито обсъждане на нуждите и приоритетите, включително финансови планове, граници или близост.

Влиянието на Венера и Марс превръща желанието в действия, които поддържат доверието. Потенциалните конфликти ще се минимизират при внимателни разговори с партньора. Възможно е да сте по-чувствителни в първите дни на новата 2026. Взаимното разбиране и честният диалог ще подкрепят стабилността на връзката ви.

