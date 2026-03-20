Китаристът на AC/DC Стиви Йънг е в болница в Буенос Айрес

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг, който замени чичо си Малкълм Йънг през 2014 г., след като съоснователят на групата беше диагностициран с деменция, е хоспитализиран след скорошен концерт в Южна Америка.

Йънг "не се чувствал добре", гласи изянление на организатора на концертите, но причините за състоянието на 69-годишния музикант не бяха уточнени.

"От съображения за предпазливост той беше приет в местна болница в Буенос Айрес, където се подлага на пълен набор от изследвания", каза говорител, според Ройтерс. "Стиви се чувства добре и е в добро настроение. Няма търпение да се качи на сцената в понеделник."

Австралийската група наскоро излезе пред публиката в Сантяго, Чили. Бандата планира да изнесат три концерта в Буенос Айрес, Аржентина, започвайки на 23 март. За последно AC/DC свириха в града през 2009 г.

Той също така е свирил с групата, водена от Малкълм и брат му Ангъс Йънг, през 1988 г. по време на турне в САЩ, отново замествайки Малкълм.

Той свири в албума на групата от 2014 г., Rock or Bust, но не е обявен за официален член на дългогодишната група до по-късно през годината. (Малкълм Йънг умира през 2017 г.)

Йънг е свирил на световното турне Rock or Bust на AC/DC през 2015-16 г. и на настоящото турне Power Up, което започна през 2024 г. и продължава през тази година.

Малкълм основава групата в Сидни, Австралия, с по-малкия си брат Ангъс през 1973 г. Оттогава съставът се е променял няколко пъти и в момента се състои от Брайън Джонсън (вокали), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (ритъм китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).