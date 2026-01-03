IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дънки за зимата – най-популярният модел за сезона

Класиката се завръща

03.01.2026 | 22:15 ч. 0
Снимка: Istock

Дънките са универсален зимен елемент, независимо дали отивате в офиса с капучино в ръка, или излизате на брънч с приятели. Тази година се завърна една класика от 80-те, която е леко подобрена, но все така стилна и удобна. Кажете здравей на дънките с маншети и огромни подгъви, които ни връщат няколко десетилетия назад, като същевременно имат модерен привкус. 

Същност на тенденцията

Тенденцията на дънките с огромен подгъв включва широки или прави панталони и добавя голям маншет на глезена. Модният стилист Габриел Нюкърк казва, че можете или да си купите нов чифт дънки с постоянен маншет, или да вземете някой от вашия гардероб и сами да прегънете подгъва. 

Тази тенденция говори за факта, че денимът винаги е на мода. Винаги има нещо ново, което да се опита с тази класическа модна дреха, особено когато моментът „направи го по свой начин“ все още е силен. 

Наред с добавянето на визуален интерес, Нюкърк казва, че дънките с маншети могат да ви направят да изглеждате по-високи, особено ако покажете малко глезен. 

Стилистът Ники Венус казва, че визията определено е вкоренена в носталгията по 90-те, носейки и известна енергия от 2000-те. Тя отбелязва, че стилът е бил популярен на подиумите в колекциите за есен/зима 2025 и вече се насочва към курортните облекла и колекциите пролет 2026. С други думи – тенденцията е тук, за да остане за известно време. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Дънки за зимата
