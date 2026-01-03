Дънки за зимата – най-популярният модел за сезона

Дънките са универсален зимен елемент, независимо дали отивате в офиса с капучино в ръка, или излизате на брънч с приятели. Тази година се завърна една класика от 80-те, която е леко подобрена, но все така стилна и удобна. Кажете здравей на дънките с маншети и огромни подгъви, които ни връщат няколко десетилетия назад, като същевременно имат модерен привкус.

Същност на тенденцията

Тенденцията на дънките с огромен подгъв включва широки или прави панталони и добавя голям маншет на глезена. Модният стилист Габриел Нюкърк казва, че можете или да си купите нов чифт дънки с постоянен маншет, или да вземете някой от вашия гардероб и сами да прегънете подгъва.

Тази тенденция говори за факта, че денимът винаги е на мода. Винаги има нещо ново, което да се опита с тази класическа модна дреха, особено когато моментът „направи го по свой начин“ все още е силен.

Наред с добавянето на визуален интерес, Нюкърк казва, че дънките с маншети могат да ви направят да изглеждате по-високи, особено ако покажете малко глезен.

Стилистът Ники Венус казва, че визията определено е вкоренена в носталгията по 90-те, носейки и известна енергия от 2000-те. Тя отбелязва, че стилът е бил популярен на подиумите в колекциите за есен/зима 2025 и вече се насочва към курортните облекла и колекциите пролет 2026. С други думи – тенденцията е тук, за да остане за известно време.

Източник: Tialoto.bg