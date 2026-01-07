Празнуваме Ивановден: Какви са обичаите?

Днес православната църква почита паметта на Йоан Кръстител - светецът, който кръщава Христос в река Йордан. Другото му прозвище - Предтеча, подсказва връзката между неговите проповеди и мисията на Христос.

Предтечата на Христос съди разточителния и неморален живот на съвременниците си и драматично им предсказва идването на Месия, края на света и приближаването на бъдещото небесно царство.

Когато при Кръстителя идва Христос, Йоан познава пратеника на Бога и го посочва на своите съвременници: "ето Агнецът Божи, който взима върху си греха на света".

За християните мисията на Йоан Кръстител до голяма степен се изразява в кръщението на Иисус, отреждайки на светеца празничния ден непосредствено след Богоявление.

На седмия ден от месец януари обичаят повелява кумовете или деверът да "къпят", пръскайки с вода, младоженците, които са сключили брак преди една година. За да бъдат здрави и плодовити, водата трябва добре да облее младото семейство, а то да посрещне своите гости и да поднесе на кума вино, кравай и месо. В народната представа Св. Иван е покровител на кумството и побратимството.

За здраве на този празник и ергените пръскат момите с вода, а коледарите окъпват своя водач. След къпането той ги посреща и богато угощава в дома си. Така се отбелязва краят на периода, през който обикалят маскираните новогодишни дружини.

Имен ден днес празнуват Иван, Иво, Йоан, Йоана, Ивайло, Иванка, Ивана, Ванчо, Ваньо, Ваня, Ивелин, Калоян, Йото, Йонко, Жан, Жана и Яна.

Обредната трапеза за празника включва варено жито, фасул, ошав, баница, кървавица, печена луканка, свински ребра със зеле.