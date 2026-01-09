Внучката на кралица Рания е най-сладката балерина

Сред множеството кралски новогодишни поздравления и коледни картички, може да ви бъде простено, ако сте пропуснали една или две снимки зад кулисите на световните дворци. Един такъв очарователен поглед към семейния живот на кралските наследници е снимката, публикувана от престолонаследника на Йордания принц Хюсеин и неговата съпруга принцеса Раджва. Младата двойка, която често е сравнявана с принц Уилям и принцеса Кейт, публикува в социалните мрежи мил кадър заедно с дъщеря си, едногодишната принцеса Иман.

Новата година определено започва по сладък начин за феновете на йорданското кралско семейство, които не можеха да се нарадват на новата снимка на малката кралска особа. Принцеса Иман, която ще навърши 2 години през август, изглежда невероятно на първата снимка, на която я виждаме изправена и готова да поеме първите си стъпки в света. Разбира се, както е редно за една кралска особа, малката принцеса е облечена подобаващо в дизайнерски тоалет.

Иман е облечена с Dior, като комбинацията включва тюлена пола и бяла тениска. Момиченцето също така носи обувки в стил Мери Джейн с мека подметка, идеално подхождащи на дете, което тъкмо прохожда. Разбира се, тук също се вижда дизайнерският щрих, като логото на Dior е поставено върху връзките, оформени като панделка.

Съвсем нормално е Иман да носи Baby Dior. Линията е пусната на пазара от друга кралска особа, принцеса Грейс от Монако, през 60-те години на миналия век, което я утвърждава като предпочитан избор за кралските бебета.

