Тръмп резна Шон „Диди“ Комбс, няма да го помилва

Рапърът Шон „Диди“ Комбс е поискал помилване от Доналд Тръмп, но президентът на САЩ няма такива намерения. Музикантът излежава четиригодишна присъда за престъпления, свързани с проституция.

В интервю за „Ню Йорк Таймс“ Тръмп каза също, че не планира да помилва и няколко други известни личности, сред които и сваленият венецуелски лидер Николас Мадуро.

56-годишният Комбс беше осъден през юли миналата година по две обвинения за превозване на хора през държавните граници с цел проституция. Журито оправда музикалния магнат по най-тежките обвинения – трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, предаде АФП.

Тръмп заяви пред изданието по време на интервюто, че Комбс му е изпратил писмо с молба за помилване, но той не е склонен да го даде.

На въпроса за помилването на Мадуро, който беше задържан от американските сили през уикенда и е обвинен в трафик на наркотици, Тръмп отговори: „Не, не виждам такава възможност“.

Тръмп също така посочи, че не планира да помилва опозорения криптомагнат Сам Банкман-Фрид, който излежава 25-годишна присъда, и бившия сенатор от Демократическата партия Робърт Менендес, който излежава 11-годишна присъда за приемане на подкупи.

Попитан дали би обмислил помилването на Дерек Чаувин, белия полицай от Минеаполис, осъден за убийството на Джордж Флойд през 2020 г., чиято смърт предизвика протести за расова справедливост в цялата страна. „Не са ме питали за това“, отговори Тръмп.

В деня на встъпването си в длъжност Тръмп помилва над 1500 души, които бяха осъдени или бяха обвинени за участие в нападението на Капитолия на 6 януари 2021 г. от негови поддръжници. Оттогава той е помилвал редица други свои верни поддръжници.