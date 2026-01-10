IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зимен шик - 7 уютни и топли дрехи и аксесоари, които да притежавате

Стилът не трябва да страда заради студеното време

Снимка: Istock

Освен ако не живеете на място, където не е студено, колекцията от практични зимни дрехи и аксесоари е ключов компонент за изграждането на вашия личен стил. Макар че има много изискани бижута и впечатляващи палта, които можете да обмислите, някои от тях, към които вероятно ще искате да се връщате отново и отново, са износен чифт ръкавици, неутрален шал и емблематичният черен пуловер. 

От моя личен опит мога да кажа, че тези прости, но изпитани във времето неща са ме превели през много бурни зими досега. По-долу ще откриете седем уютни зимни дрехи и аксесоари, които заслужават място в гардероба ви този сезон. 

Плетива

Меките плетива са типичен зимен фаворит, а най-новите тенденции в категорията са всичко друго, но не и обикновени. Копринено мекият кашмир е вечен избор и сега имате повече стилови опции от всякога – жилетки, елечета и тънки пуловери. Няма да сбъркате и със свободен силует с V-образно деколте или с открити рамене. Когато пазарувате, обърнете специално внимание на състава на дрехата – плетивата в кашмирен стил са на мода като бюджетна алтернатива, така че ще е добре да знаете, че това, което купувате, е в съответствие с вашите приоритети. 

Удобни боти/ботуши

Що се отнася до малките зимни удоволствия, уютният чифт боти или ботуши е споделен фаворит на известни личности, модели и влиятелни жени в модата. През последната година дори видяхме високите силуети и мини платформите да се завръщат в светлината на прожекторите благодарение на нарастването на вълната Y2K. Обувките се превърнаха в истинска класика и има толкова много начини да ги стилизирате. 

