6 тенденции в бижутата тази зима

С навлизането ни в новата година, шепотът за "тих лукс" продължава да избледнява в полза на персонализирания стил и чувството, че "повечето е повече". И точно това виждаме в тенденциите за бижута тази зима, където всичко - от масивни сребърни бижута до ретро вдъхновени брошки, са аксесоари, които се срещат на всеки тротоар и на всяко парти.

За да разберете какви са тенденциите сред бижутата тази зима, продължете да четете.

Бижута с мъниста

Време е мънистата да излязат наяве. Лий Бридж, бижутер, казва, че тази цветна тенденция се очертава като водеща през 2026 година, тъй като хората възприемат игривостта и впечатляващите елементи.

Дизайнерите показаха своята любов към мънистата, включвайки ги в колиета, гривни и обеци, създавайки многопластови и изразителни визии. Пролетните колекции за 2026 година от марки като Celine, Ralph Lauren и Chanel представиха интересни мънистени визии, стилизирани върху класически силуети. Знаменитости и икони на модата започнаха да включват мънистени елементи в изискани, ежедневни тоалети, помагайки за възраждането на мънистата като изискани, а не като носталгични.

Ренесансът на тенденцията е свързан и с желанието за по-персонализирани елементи.

