Джордж Клуни и Ноа Уайли се събраха 30 години след "Спешно отделение"

Прегръдки, целувки и леки закачки между колеги

13.01.2026 | 22:16 ч. 0
Снимка: Getty Images

Изминалият уикенд беше особено емоционален за феновете на "Спешно отделение". Въпреки че медицинският сериал приключи преди 17 години, зрителите още си спомнят с усмивка за историите и въздишат по младите Джордж Клуни и Ноа Уайли. За наше щастие актьорите се събраха отново на едно място и можем да кажем само едно - те са все така привлекателни. 

В събота, 10 януари, актьорите бяха почетени по време на наградите "Филми за възрастни", организирани от AARP. Клуни спечели за най-добър актьор за филма си "Джей Кели", докато Уайли беше провъзгласен за най-добър телевизионен актьор за ролята си в новия медицински хит "Спешни случаи в Питсбърг". 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

