Джордж Клуни и Ноа Уайли се събраха 30 години след "Спешно отделение"

Изминалият уикенд беше особено емоционален за феновете на "Спешно отделение". Въпреки че медицинският сериал приключи преди 17 години, зрителите още си спомнят с усмивка за историите и въздишат по младите Джордж Клуни и Ноа Уайли. За наше щастие актьорите се събраха отново на едно място и можем да кажем само едно - те са все така привлекателни.

В събота, 10 януари, актьорите бяха почетени по време на наградите "Филми за възрастни", организирани от AARP. Клуни спечели за най-добър актьор за филма си "Джей Кели", докато Уайли беше провъзгласен за най-добър телевизионен актьор за ролята си в новия медицински хит "Спешни случаи в Питсбърг".

