Дженифър Лопес и Джулия Робъртс - най-добре облечените звезди на "Златен глобус"

Бевърли Хилс беше мястото за звездни срещи в неделя, 11 януари.

Хотел Beverly Hilton в Лос Анджелис беше сцената на първото важно наградно събитие за годината, а именно раздаването на наградите "Златен глобус". Ники Глейзър беше водеща за втора поредна година, а на сцената се качиха звезди като Тимъти Шаламе, Оуен Купър, Ноа Уайли и много други, за да получат наградите си за най-добро изпълнение през изминалата 2025 година.

Преди обаче същността на церемонията да настъпи, на червения килим се състоя истински парад на красотата и модата. След "Изборът на критиката", където видяхме малко по-смекчени тоалети, "Златен глобус" ни предложи по-смели избори и дръзко изразяване на себе си, за което дори и не сме мечтали.

Дженифър Лопес, Дженифър Лорънс и Джулия Робъртс бяха само част от звездите, които бяха облечени, за да впечатляват. И Холивуд, както и ние, определено оценихме усилията им.

Ето най-добрите визии от "Златен глобус" 2026.

Дженифър Лопес

"Голата" Дженифър Лопес беше поканена на събитието, за да връчи награда, но самата тя заслужава такава. Изпълнителката демонстрира стройната си фигура в ретро рокля на Жан-Луи Шерер от колекция за висша мода на марката LILY et Cie. Тя комбинира тоалета от 2003 година с клъч от Judith Lieber и бижута от SABYASACHI.

Източник: Tialoto.bg