Каним Ви на обяд в Happy

Зимата променя ритъма на деня. Сутрините започват по-бавно, а обядът се превръща в онзи кратък момент, в който търсим нещо топло, познато и истинско. С новото си обедно меню ние от Happy предлагаме именно това – домашен вкус, балансирани ястия и спокойствие в средата на работния ден.

Новото обедно меню на Happy е достъпно от понеделник до петък до 17:00 ч. и е съобразено с нуждите на работещите хора и семействата. То съчетава класически български вкусове, леки комбинации и ястия, които засищат, без да натежават. Всеки избор носи усещане за грижа и домашен уют. Новото обедно меню на Happy можете да резервирате сега.

Като за начало – домашни супи

Обядът често започва със супа, а през зимата това е повече от навик. Супата топчета е част от новите ни предложения и носи онзи познат вкус.

Постни и леки предложения за балансиран обяд

След топлата супа идва ред на постните лозови сармички. Те са естествен избор за хората, които търсят по-лек обяд, без да правят компромис с вкуса. Те са ароматни, добре овкусени и подходящи както за постещи, така и за любителите на традиционната кухня.

Комбо салати – практичното и вкусно решение

За динамичните дни, когато времето е ограничено, комбо салатите предлагат удобен и балансиран вариант. Комбо салатата с печено пиле, например, съчетава свежи зеленчуци и добре приготвено месо, което засища и дава нужната енергия. Тя е подходящ избор за обяд между срещи или след училище.

Класически основни ястия с домашен характер

Обедното меню на Happy включва и ястия, които напомнят за домашната кухня. Пълнените чушки с кайма и ориз носят познат вкус и усещане за грижа, а бобът на фурна със свински кюфтета предлага по-ситен и засищащ вариант за студените дни.

Модерен акцент в обедната почивка

За тези, които предпочитат по-съвременен прочит на обяда, менюто включва и яйца Бенедикт - балансирана комбинация от протеин и прясни съставки, подходяща за обяд, който не прекъсва ритъма на деня, а го поддържа!

Обяд, който се вписва в ежедневието

Новото обедно меню на Happy е създадено така, че да отговаря на реалните нужди на делника. То предлага избор, удобство и вкус в момент, когато това е най-важно. Независимо дали обядвате с колеги, с децата си или сами, ще откриете ястия, които пасват на зимното настроение.

Често задавани въпроси

- През кои дни важи обедното меню на Happy?

Обедното меню е налично в заведенията на Happy от понеделник до петък до 17:00 ч.

- Мога ли да комбинирам различни ястия от обедното меню?

Да, менюто предлага разнообразие, което позволява избор според предпочитанията и апетита.