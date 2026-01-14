Семейството на Жизел Бюндхен не одобрява брака ѝ с беден инструктор

Семейството на Жизел Бюндхен е „притеснено“ от сватбата ѝ с инструктора по жиу-жицу Хоаким Валенте, който няма "пукната пара“.

Твърди се, че близките на супермодела, са я предупредили да не се омъжва за бащата на едногодишния си син, но тя не ги е послушала.

Жизел се омъжи за Валенте в края на миналата година без да има стабилен предбрачен договор, с който да защити състоянието си.

45-годишната Бюндхен е предизвикала опасения сред членовете на семейството си, че не е била достатъчно предпазлива по отношение на защитата на личното си богатство, което се оценява на приблизително 400 милиона долара.

Жизел няколко пъти е била обявявана за най-богатия супермодел в света.

Източникът обяснява: „Семейството ѝ я предупреди, че е грешка да се омъжи за човек без пукната пара, когато тя струва милиони.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg