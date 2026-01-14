IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

Семейството на Жизел Бюндхен не одобрява брака ѝ с беден инструктор

Супермоделът се омъжи за бащата на бебето си Хоаким Валенте в края на миналата година

14.01.2026 | 20:15 ч. 6
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Семейството на Жизел Бюндхен е „притеснено“ от сватбата ѝ с инструктора по жиу-жицу Хоаким Валенте, който няма "пукната пара“.

Твърди се, че близките на супермодела, са я предупредили да не се омъжва за бащата на едногодишния си син, но тя не ги е послушала. 

Жизел се омъжи за Валенте в края на миналата година без да има стабилен предбрачен договор, с който да защити състоянието си.

45-годишната Бюндхен е предизвикала опасения сред членовете на семейството си, че не е била достатъчно предпазлива по отношение на защитата на личното си богатство, което се оценява на приблизително 400 милиона долара.

Жизел няколко пъти е била обявявана за най-богатия супермодел в света.

Източникът обяснява: „Семейството ѝ я предупреди, че е грешка да се омъжи за човек без пукната пара, когато тя струва милиони.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Жизел Бюндхен
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem