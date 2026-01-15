4 признака на спад на женска енергия

Занижена грижа за себе си, мъжът в семейството се е отдръпнал от вас... Това са само част от признаците, които показват, че е време да промените отношението към себе си и да възстановите вътрешния си ресурс, наречен женска енергия.

Кои други признаци показват, че тази енергия е занижена?

Аз мога сама

Парите, признанието, отношенията, всичко това идва лесно при жена, изпълнена с женска енергия. Когато обаче тя не достига, жената започва да върви по традиционно „мъжкия“ път. Оттук идват ежедневното преодоляване на трудности и постоянната нужда да доказва „Аз ще се справя с всичко“. В семейството такава жена често поема всичко върху себе си. Партньорът ѝ обикновено се отдръпва или заема ролята на домакинята.

Неуспехи в личния живот

Мъжете обичат да се грижат за жените и да получават благодарност в замяна. Когато обаче една жена излъчва към света посланието, че се справя отлично с всичко сама, колкото и трудно да ѝ е в действителност, тя „забранява“ на околните да ѝ помагат. Мъжете започват да се съмняват дали изобщо са нужни. Не защото не могат да дадат подкрепа, а защото нямат възможност да я дадат.

Да, силните жени често будят възхищение. Но как да се изгради връзка с тях, ако постоянно показват, че могат прекрасно да живеят и без партньор?

Освен това жени, в които преобладава мъжката енергия, често привличат женени мъже, често привличат женени мъже, манипулативни и контролиращи партньори или мъже, които живеят за сметка на жената..

Такива партньори очакват партньорката им да се грижи за тях и да ги издържа. Те я използват, опитват се да контролират действията ѝ. Силната жена обикновено не търпи дълго подобни отношения и ги прекратява, но за съжаление скоро отново попада на поредния токсичен партньор. И отново нищо не се получава.

Източник: Признаци на занижена женска енергия