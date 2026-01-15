Почина тайната дъщеря на Фреди Меркюри

Семейството на тайната дъщеря на Фреди Меркюри днес обяви, че тя е починала на 48-годишна възраст след дълга битка с рядък рак.

За първи път стана ясно, че вокалистът на Queen я е наричал "Биби" и е написал няколко песни за нея, съобщават от Daily Mail.

Авторката Лесли Ан Джоунс разкри съществуването ѝ в сензационната книга "С любов, Фреди", публикувана миналото лято. Днес тя сподели, че Фреди е наричал наследницата си свое "trésor" - френски за съкровище - и своето "малко жабче".

Песните на Queen "Bijou" (бижу) и "Don't Try So Hard" са написани за нея, разкри още авторката..

Меркюри е имал близки отношения с Биби до смъртта си през 1991 г.

Вдовецът на Биби, Томас, каза пред Daily Mail, за да каже, че тя е починала "мирно след дълга битка с хордома, рядък рак на гръбначния стълб, оставяйки двама сина на девет и седем години".

"Б. сега е с любимия си и любящ баща в света на мислите. Пепелта ѝ беше разпръсната по вятъра над Алпите", допълни той.

Лесли-Ан Джоунс каза, че фронтменът на Queen тайно е станал баща на "Биби" по време на афера през 1976 г. - и миналата година заяви, че има ДНК доказателства, които да го подкрепят.

"Съкрушена съм от загубата на тази жена, която стана моя близка приятелка, която дойде при мен с безкористна цел: да отблъсне всички онези, които са имали пълна свобода с историята на Фреди в продължение на 32 години, да оспори лъжите им и пренаписването на живота му и да разкрие истината", каза тя по повод смъртта на Биби. "В края на живота си това беше всичко, което имаше значение за нея. Тя беше много болна през 4-те години, в които работихме заедно. Но тя имаше мисия. Тя постави себе си и собствените си нужди на последно място."

Книгата разказва как Фреди е станал баща на дете с омъжена жена и е пазил съществуването на детето в строга тайна. Тя го е виждала на концерт и е проследявала турнетата му с Queen на глобус, който той ѝ е дал.

Книгата е базирана на 17 тома дневници, дадени на "Б" от покойния ѝ баща през 1991 г., преди той да почине през 1991 г. от бронхиална пневмония, причинена от СПИН.

През август, преди излизането на "Love, Freddie", бившата годеница на Меркюри, Мери Остин, даде интервю за "Sunday Times", настоявайки, че би била "изненадана", ако Фреди има дъщеря. Тя каза, че не знае за такова дете, твърдейки, че той не е водил дневници.

"Ракът ѝ се е появил първоначално, когато е била много малка. Това е истинската причина семейството да се е местило доста често, за да може да получи най-доброто лечение по това време за хордома: рядка форма на рак на гръбначния стълб, която рано или късно е щял да я убие", обясни Лесли Ан Джоунс. "Тя беше в ремисия няколко години, когато се появи отново. Тогава тя реши да се свърже с мен. Беше прочела книгата ми от 2021 г. за Фреди, "Love of My Life". Тя ми изпрати имейл, за да ми каже, че съм се доближила до истинския Фреди в тази книга повече от всеки друг писател или режисьор преди това - тя особено ненавиждаше филма за Queen "Бохемска рапсодия" - но че "все още има някои неща, които трябва да знам". Работихме заедно 4 години, за да напишем и публикуваме книгата. Миналото лято, към края на живота си, тя, съпругът ѝ и двете ѝ малки деца предприеха епично пътешествие на живота си до Южна Америка. Противно на всички очаквания, тя успя да стигне до руините на инките в Мачу Пичу, нейната "дестинация от списъка с желания". Когато се върнаха в края на лятото, тя влезе директно в лечебна програма от 4 дни в болница за химиотерапия, 3 дни у дома със семейството си. Книгата ни беше публикувана на 5 септември."

По думите на Джоунс Биби е била съкрушена от опитите на (приятелката на Фреди) Мери Остин да отрече съществуването ѝ и от нейното осъждане на истинността на книгата.

"Адвокатите на Мери, Farrer & Co, бяха груби в опитите си да предотвратят публикуването. Те опитаха всичко. Те се провалиха. След публикуването на книгата, те не се свързаха се с нас отново. Не можаха да намерят нищо в книгата, за което да ни съдят. "С обич, Фреди" е истинската история на Фреди. Тази новина е шокираща и дълбоко разстройваща за мен, но не е изненадваща. Знаех, че това ще се случи през цялото време. Беше надпревара с времето. Противно на всички очаквания, ние постигнахме това, което по едно време изглеждаше невъзможно, предвид всичко, с което се сблъска. Беше чест в живота ми да бъда избран от нея да споделя истинската история на Фреди."

Джоунс добави, че Биби никога не е искала да разкрие публично самоличността си, защото е лекарка и рискува да сложи край на кариерата си и да компрометира пациентите си.

Семейството сега обмисля публикуването на някои нейни снимки, включително на нея с Фреди, като млада жена. Те живеят във Франция.

Това се случи пет месеца след като жената, до днес известна само като "Б", публикува емоционално изявление преди публикуването на книга за връзката им. Тя каза:

"Не исках да споделям баща си с целия свят. След смъртта му трябваше да се науча да живея с атаките срещу него, с погрешните му представи и с чувството, че баща ми вече принадлежи на всички. Плаках и оплаквах баща си, докато фенове по целия свят оплакваха Фреди. Когато си на 15 години, не е лесно. Трябваше да стана възрастен без него и да преживея всички структуриращи моменти и събития без неговата подкрепа. В продължение на 30 години трябваше да изградя живота и семейството си без него и да приема, че той няма да е до нас, за да споделя щастливите моменти с нас. В продължение на 30 години, докато останалият свят преосмисляше живота на Меркюри, музиката му и всичко, което беше, имах нужда да имам баща си само за мен и семейството ми. Как бих могла да говоря преди?"

Б даде изявлението, след като разбра, че някогашната любовница и близка приятелка на Меркюри, Мери Остин, е казала, че не е знаела за съществуването й.