Наградите Оскар: Звездите оставиха след себе си кочина СНИМКА

Наградите "Оскар" са наричани "най-бляскавата нощ" на Холивуд. Но звездите, с целия си блясък, също оставят кочина след себе си.

Холивудският редактор Мат Неглия публично разкритикува участниците в церемонията през 2026 г. след това, което той определи като "разочароваща картинка" в театър "Долби".

В началото на церемонията на всички присъстващи бяха раздадени кутии, пълни с неща за хапване. Именно тези опаковки се виждат разхвърляни по пода на "Долби" на кадрите, споделени от Неглия.

Коментарите на Неглия предизвикаха незабавна дискусия онлайн, където потребителите обсъждаха дали поведението показва в лоша светлина холивудския елит. Някои се съгласиха с критиките му, твърдейки, че такова престижно събитие трябва да бъде последвано от известно уважение към мястото и персонала, отговорен за поддръжката му.

Други бяха по-малко изненадани, предполагайки, че мащабните събития често водят до подобни сцени, след като тълпите се разотидат. И все пак, видимостта на Оскарите, съчетана с репутацията им за блясък и престиж, направи ситуацията по-ярка от обикновено.

Неглия не посочи конкретни лица, а подчерта по-широк въпрос за отчетността. Неговите забележки сякаш призоваваха за по-голяма осведоменост сред присъстващите, особено предвид мащаба и значението на събитието.

Реакциите онлайн продължиха да се засилват, докато се разпространяваха скрийншотове на коментарите му, като някои потребители изразиха разочарование, докато други омаловажиха ситуацията като рутинно почистване след събитието. Редица хора също така посочиха усилията на почистващите екипи, подчертавайки често пренебрегваната работа, необходима за възстановяване на такива места след големи церемонии.

Наблюдателни потребители отбелязват, че редакторът е снимал балкона, на който седи публиката. Но в ъгъла на снимката се вижда, че и долните редове, на които сядат холивудските звезди, също са замърсени.