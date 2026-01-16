IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Томи Лий Джоунс e искал настойничество над дъщеря си две години преди смъртта й

Виктория Джоунс почина от предполагаемо самоубийство на 1 януари

16.01.2026
Две години преди дъщерята на Томи Лий Джоунс, Виктория Джоунс, да бъде намерена мъртва от предполагаема свръхдоза, носителят на "Оскар" е предприел съдебни мерки в опит да я защити.

Според записи от делото на Висшия съд на окръг Марин, цитирани от списание People, 79-годишният Томи е подал петиция на 7 август 2023 година, с която иска да се установи временно попечителство над дъщеря му, която по това време е била на 31 години.

Съдебният индекс показва, че звездата от "Мъже в черно" е подал молба за назначаване на временен попечител на лицето, заедно с подкрепящи декларации и едностранно заявление. Съдията одобрил искането два дни по-късно, като назначил професионален временен попечител, който да наблюдава личните грижи на Виктория. Допълнителни записи в регистъра показват, че попечителството по-късно е било удължено за краткосрочен период.

Томи Лий Джоунс
