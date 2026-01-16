Новолунието в Козирог сбъдва мечтите на 4 зодии

Първото новолуние за годината е тук. То ще бъде на 18-и януари, неделя, в знака на Козирог е, и носи шанс за щастие на някои зодии. Време е за ново начало, свеж полъх. Късметът се завърта, нещата се подобряват, съдбата се променя и чудеса се случват по-често за част от зодиите. Ето кои са късметлиите, според "Astro-seek" и "Horostyle".

Водолей

Най-накрая получават енергията и желанието да се стремят към звездите, да сбъдват мечтите си. Събуждат се с нова мисъл или някакво осъзнаване, имат идеи за бъдещето. Новолунието подчертава това, което има най-голямо значение - време е да направят това, за което отдавна мислят, но не посмяха да опитат. Нека започнат да се движат напред и да игнорират съветите на околните - не са им нужни.

Телец

Телците ще преоктрият истинския вкус на живота, който бяха започнали да забравят. Цветовете ще им се струват по-ярки, светли и весели, хората - по-искрени и светът около тях - по-щастлив. Новолунието ще премахне тъмнината от техния живот и от сърцето им. И ще им даде желанието да променят всичко - веднъж и завинаги. За първи път от много време насам, ще се чувстват свободни просто да се наслаждават на живота, без обяснения и срам.

