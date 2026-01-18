Рецептата Dnes: Гръцка салата с пилешко

Съставки:
- 150 г пилешко филе без кожа
- 1 с.л. зехтин (15 мл)
- 1 с.л. лимонов сок (15 мл)
- ½ ч.л. сушен риган
- 2 чаши микс зелени салати (около 80 г)
- 5 чери домата, разполовени
- ¼ краставица, нарязана
- 30 г сирене фета, натрошено
- 10 маслини (по желание)
- Сол и черен пипер на вкус
Приготвяне:
- В купа смесете зехтина, лимоновия сок, ригана, солта и пипера.
- Добавете пилешкото и го оваляйте добре.
- Загрейте незалепващ тиган на средна температура.
- Гответе пилешкото по 5–6 минути от всяка страна, докато вътрешната температура достигне 74 градуса.
- Оставете да почине 5 минути и нарежете.
- В голяма купа сложете зелените салати, доматите, краставицата, маслините и фетата.
- Подредете пилешкото отгоре.
- По желание добавете още малко лимонов сок.
- Сервирайте веднага.
- Приблизителни калории: 450
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.