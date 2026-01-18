IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Гръцка салата с пилешко

Подходяща за диета

18.01.2026 | 18:27 ч. 1
Снимка: istock

Съставки:

  • 150 г пилешко филе без кожа
  • 1 с.л. зехтин (15 мл)
  • 1 с.л. лимонов сок (15 мл)
  • ½ ч.л. сушен риган
  • 2 чаши микс зелени салати (около 80 г)
  • 5 чери домата, разполовени
  • ¼ краставица, нарязана
  • 30 г сирене фета, натрошено
  • 10 маслини (по желание)
  • Сол и черен пипер на вкус

Приготвяне:

  • В купа смесете зехтина, лимоновия сок, ригана, солта и пипера. 
  • Добавете пилешкото и го оваляйте добре.
  • Загрейте незалепващ тиган на средна температура. 
  • Гответе пилешкото по 5–6 минути от всяка страна, докато вътрешната температура достигне 74 градуса. 
  • Оставете да почине 5 минути и нарежете.
  • В голяма купа сложете зелените салати, доматите, краставицата, маслините и фетата.
  • Подредете пилешкото отгоре. 
  • По желание добавете още малко лимонов сок.
  • Сервирайте веднага.
  • Приблизителни калории: 450

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

рецепти за салати калории рецепти с пилешко
