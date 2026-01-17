Кървавите години на СССР: Проф. Вили Лилков с премиера на "Синове на Сатаната"

Проф. Лилков ще представи богато и разтърсващо изследване на историята на СССР, фалшивия мит за утопията, поддържан от комунистическата партия, както и болезнената реалност – лъжите, убийствата и Червения терор.

Над 1200 източника, сред които спомени на очевидци, научни изследвания и архивни документи, стоят зад най-мащабното издание на проф. Лилков – "Синове на Сатаната". Книгата се появи в края на 2025 г. и предизвика бурен интерес сред читатели и изследователи на близкото минало на България и Съветския съюз.

Официалната премиера на изданието ще се състои на 28 януари от 18 ч. в Зала 2, ет. 2 на Съюз на архитектите в България (ул. „Кракра“ 11, София).

Трудна за преглъщане, но безкомпромисна в мисията си да покаже истинското лице на Болшевишкия терор, „Синове на Сатаната“ събира най-важната информация за военния комунизъм, терора над буржоазията и интелигенцията, Гладоморите и концлагерите.

Проф. Вили Лилков прави паралели между ужасите в Съветска Русия и последвалия комунистически преврат в България през 1944 г., в който голяма част от кадрите са обучени именно в СССР.

Допълнено с речник на специфичните термини и автобиографични бележки на най-ключовите фигури от периода, изданието проследява злокобната трансформация на руското общество, трагедията на милионите погубени животи и жертвите на политическите репресии.