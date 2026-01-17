IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Авторката на бестселъри Колин Хувър бори рак, оперира се

Твърди, че туморът е отстранен

17.01.2026 | 14:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Американската авторка на бестселъри Колин Хувър обяви, че се лекува от рак. 

Според BBC 46-годишната авторка на бестселъри за първи път разкри състоянието си в блога си в Instagram, публикувайки селфи в болнична престилка. 

Хувър пазеше диагнозата си в тайна, докато не научи, че операцията ѝ е била успешна. 

В частна Facebook група тя сподели, че ракът е отстранен и се чувства добре. Тя отбеляза, че е имала здравословни проблеми през цялата 2025 г., но отложила прегледа си, докато не приключат снимките на „Reminders of Him“ в Канада. Хувър не уточни вида на рака, но предположи, че може да е свързан с начина ѝ на живот и околната среда, по-специално липсата на физическа активност, лошото хранене и стреса.

„Щастлива съм и благодарна, че съм жива, въпреки че мразя зеленчуците, мразя да ставам от дивана и мразя да се потя“. 

Колин Хувър е родена на 11 декември 1979 г. в Съединените щати. Тя получава международно признание с романите си „Leave Me If You Love Me“, „Memories of Him“, „Verity“ и „Hideous Love“, които многократно оглавяват класациите за бестселъри на „Ню Йорк таймс“ и се продават в милиони копия. 

През 2020-те години Хувър се превръща във феномен в социалните медии, особено в TikTok, което допълнително засилва влиянието ѝ върху световната книжна индустрия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem