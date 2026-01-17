Авторката на бестселъри Колин Хувър бори рак, оперира се

Американската авторка на бестселъри Колин Хувър обяви, че се лекува от рак.

Според BBC 46-годишната авторка на бестселъри за първи път разкри състоянието си в блога си в Instagram, публикувайки селфи в болнична престилка.

Хувър пазеше диагнозата си в тайна, докато не научи, че операцията ѝ е била успешна.

В частна Facebook група тя сподели, че ракът е отстранен и се чувства добре. Тя отбеляза, че е имала здравословни проблеми през цялата 2025 г., но отложила прегледа си, докато не приключат снимките на „Reminders of Him“ в Канада. Хувър не уточни вида на рака, но предположи, че може да е свързан с начина ѝ на живот и околната среда, по-специално липсата на физическа активност, лошото хранене и стреса.

„Щастлива съм и благодарна, че съм жива, въпреки че мразя зеленчуците, мразя да ставам от дивана и мразя да се потя“.

Колин Хувър е родена на 11 декември 1979 г. в Съединените щати. Тя получава международно признание с романите си „Leave Me If You Love Me“, „Memories of Him“, „Verity“ и „Hideous Love“, които многократно оглавяват класациите за бестселъри на „Ню Йорк таймс“ и се продават в милиони копия.

През 2020-те години Хувър се превръща във феномен в социалните медии, особено в TikTok, което допълнително засилва влиянието ѝ върху световната книжна индустрия.