IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Кукери от България и чужбина на "Сурва" ВИДЕО

Дефилетата ще се проведат за първи път в рамките на два последователни уикенда

17.01.2026 | 13:38 ч. Обновена: 17.01.2026 | 13:39 ч. 2
Кукери от България и чужбина на "Сурва" ВИДЕО

Първият ден от маскарадните дефилета на 32-рия Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник събира днес голям брой участници от България и чужбина. Изявят се сурвакари, кукери, дервиши, мечкари, джамалари, станчинари и други маскарадни групи.

Сред чуждестранните участници, които ще се представят днес, са групи от Италия, Хърватия, Сърбия, Франция, Словения, Северна Македония, Гърция, Португалия, Испания и Съединените американски щати.

Маскарадните дефилета ще продължат и утре на площад „Кракра Пернишки“ от 10:00 до 17:00 ч.

Поради големия брой участници, фестивалните дефилета на „Сурва“ в Перник ще се проведат за първи път в рамките на два последователни уикенда - на 17 и 18 януари, както и на 24 и 25 януари. Очаква се участие на близо 13 000 души от страната и чужбина.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сурва перник
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem