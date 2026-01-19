GO GUIDE Food&Drink Awards събуждат сетивата на града с темата Food Porn

За 11-а поредна година GO GUIDE Food&Drink Awards събират най-доброто от кулинарната и бар сцена в София и Пловдив. На фокус са местата, които карат града да излиза, да опитва и да се връща отново. Победителите се избират от публиката чрез гласуване в 23 категории – защото вкусът е личен, а изборът е ваш.

Можете да подкрепите фаворитите си на awards.goguide.bg до 16.02., като за да бъде отчетен вотът, е необходимо да изберете заведения в поне 18 от 23-те категории и да се регистрирате след гласуването. В единадесетото издание на наградите не само публиката, но и гилдията излъчва своите победители в годишните GO GUIDE Food&Drink Awards.

Наградите са повече от класация. Те са форум и трибуна, която дава възможност на професионалната общност да засвидетелства признание към онези заведения, чиито идеи, постоянство и работа допринасят за развитието на гастрономическата сцена в София и Пловдив.

Всяко номинирано заведение ще има възможност да гласува за всички останали, а по време на официалната церемония, когато градът ще е сцена за Food Porn, ще бъдат връчени две награди във всяка категория: Награда на публиката и Награда на гилдията.

За трета поредна година част от отличията е и категорията Best Eco-Minded Place, реализирана с подкрепата на Еко Партнърс. Тя обръща вниманието към ресторантите в София, които с устойчивите си практики насърчават по-осъзнат и отговорен начин на живот.

А гласуването носи и допълнителен стимул – шанс да спечелите ваучер за пазаруване на стойност 500 евро от Fashion Days. Вотът стартира на 16 януари и продължава до 16 февруари, а финалът ще бъде церемония, за която градът ще говори дълго.