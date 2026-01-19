Годишен любовен хороскоп - какво да очаквате според зодията си през 2026-а?

Независимо дали сте необвързани или щастливо обвързани, новата година може да означава промяна в любовния ви живот, а астрологията може да ви помогне да се справите с всички потенциални препятствия по пътя. За някои зодии 2026 обещава да бъде година на себепознание и отвореност, а за други ще донесе по-дълбоки, по-автентични взаимоотношения. По-долу ви разкриваме всички подробности за романтичното бъдеще на всяка зодия през новата година.

Готови ли сте да откриете своя любовен хороскоп за 2026 година? Продължете да четете.

Овен

Време е да се освободите от всички минали травми, Овен. Ако имате неприятен белег от минали връзки или изпитвате проблеми при излизане на срещи, 2026 ще бъде годината, в която най-накрая можете да се почувствате малко по-леки по отношение на всичко това. Тази година бъдете отворени за нови възможности в любовта. Може дори да има човек, който дълго време ви преследва (в най-добрия смисъл на думата), така че бъдете готови да отворите сърцето си за него. сте необвързани, ще привлечете някого, който поддържа огъня ви, вместо да го потушава. Когато Нептун навлезе във вашия знак (от 26 януари), отделете време да задълбочите съществуващите си връзки.

Телец

Това е годината на любовта и връзките за вас, Телец. Копнеете за постоянна емоционална връзка, на която можете да разчитате, и всички знаци за тази година сочат, че ще я намерите. Тъй като Уран преминава във вашия знак, астрологът Хилари Коук съветва да търсите партньор, на когото можете да се доверите, човек, който полага усилия и не изневерява. Ако вече сте във връзка, може би е време да направите следващата стъпка, независимо дали това е закупуване на първи ви дом заедно, годеж или създаване на семейство.

