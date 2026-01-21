Марс във Водолей на 23 януари - излизаме от рутината

На 23 януари 2026 година огненият Марс преминава във въздушния зодиакален знак Водолей. Тук ще остане до 2 март 2026. По време на този транзит ние ще сме нетърпеливи да се борим за нашата свобода, индивидуалност и общност. Водолей е знак, който се движи в собствен ритъм и ние просто няма да позволим нашите идеи и амбиции да бъдат заглушени или избутани настрана.

Марс във Водолей е време да революционизираме начина си на действие. Той ни благославя с великолепни видения, за да подобрим не само ежедневието си, но и обществото като цяло. Умовете ни са ясни и сме свободни да мислим и действаме по какъвто и да е начин. Можем да видим по-добро бъдеще и стъпките, които трябва да предприемем, за да го постигнем.

Когато Марс е в зодия Водолей

Транзитът на Марс през Водолей е период, в който да отстояваме правата си и да се борим за промяна. Водолей е дистанциран знак, който обикновено не се разпалва твърде много, но огненото присъствие на Марс добавя горивото, което обикновено липсва, и ни насърчава да защитаваме идеите и идеалите си. Борим се за свободите си, но не използваме физическа сила. С Марс във Водолей, умовете ни са най-силните ни оръжия.

Силата се крие в свежите идеи и оригиналните планове по време на този транзит. Традиционните начини на мислене ще доведат само до още от същото. Марс във Водолей е време да определим как искаме да изглежда бъдещето и да предприемем активни стъпки към него. Не става въпрос само за мислене извън рамките, а за пълно забравяне за рамката. Единственият начин да направим нещата коренно различни е да действаме по радикални начини.

Източник: Енергия за промяна: Марс във Водолей на 23 януари ни тласка напред