Прическите, които превземат зимата

В разгара на зимата сме. И вече ясно можем да видим кои са новите тенденции през този сезон. А прическата е ключова част от визията на всяка дама. Какви са хитовете там сега? Ето отговорите на "Pop Sugar".

Френски фиби и шноли

Аксесоарите за коса определено се завърнаха и са много модерни от няколко години насам. През сезона може редовно да залагате на тях. Най-хитови са 2 вида. Ако искате да разнообразите визията и да сте различни, заложете на френските фиби. Те изглеждат като безопасни игли, фини, тънки и нежни са, има много видове цветове. А може да изберете и класиката - шнолите. Те винаги са модерни, подходящи и за кок, и за полуопашка и т.н.

Панделки за коса

Можем да кажем, че и те влизат в категорията аксесоари за коса, но стоят по-различно от фибите и шнолите, затова ги отделяме. Панделките за коса също се завърнаха преди 2-3 години и продължават да са актуални. Те придават сладко излъчване, правят ви да изглеждате нежни и романтични. Може да ги слагате на конски опашки, полуопашки, плитки, кокове и т.н.

