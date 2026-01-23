"Ех, че хубав ден": Орлин Павлов и Графа с обща песен ВИДЕО

"Вкусната" комедия на годината вече има своя музикален подпис. Официалната песен от предстоящата комедия "Брънч за начинаещи" на Яна Титова - "Ех, че хубав ден" - излиза с аудио и видео премиера в изпълнение на Орлин Павлов, Владимир Ампов - Графа и The Brunches.

Голямата изненада е, че беквокалите на парчето са поверени на самите актьори в главните роли - Александра Сърчаджиева, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов и Жаклин Дочева. Именно те стоят зад формацията The Brunches.

Докато Графа пише музиката на филма, се ражда и песента, а малко по-късно най-свежото парче, с което човек би искал да започне годината, получава и свой видеоклип. Той съчетава моменти от комедията със студийни кадри с целия актьорски състав. Клипът се превръща в естествен визуален отговор на реплики от песента. Кадри от филма, студиен запис, музика и гласове се смесват в сцена, която изглежда като естествено продължение на историята - жива, хаотична и заразително позитивна.

Песента излиза по-малко от месец преди премиерата на филма, който тръгва по кината на 13 февруари 2026 г., и логично се вписва в неговите теми. "Брънч за начинаещи" разказва историята на Крум и Жана - създатели на иновативен смарт часовник за здравословен живот, които организират бляскав брънч за потенциален инвеститор. Планът им обаче бързо излиза извън контрол с появата на неочаквани гости и поредица от комични сблъсъци, които поставят под въпрос стремежа към "перфектния" живот.

Така "Ех, че хубав ден" звучи като музикален коментар на хаоса, който героите на филма създават - напомняне, че понякога най-доброто решение е да спреш, да се усмихнеш и да оставиш нещата да се случат.

"Тази песен се появи много естествено - без план и без натиск. Точно както хубавите дни в живота. Онези, в които нищо грандиозно не се случва, но си казваш: ей, точно сега ми е добре", споделя Графа. "Докато я записвахме, усещането беше много естествено - като да седнеш с приятели, да се смееш и да оставиш живота да тече. Това е песен, която те кара да се отпуснеш и ти се усмихва първа", казва Орлин Павлов.

"Ех, че хубав ден" е поканата, която екипът на филма и музикантите отправят към публиката - да си позволи моменти на щастие. Същото обещава и най-вкусната комедия на 2026 година - щастието често идва не когато всичко е под контрол, а когато просто решиш да брънчнеш.

Филмът на Яна Титова излиза по кината в цялата страна на 13 февруари 2026 г., но най-нетърпеливите ще могат да го видят по-рано - на бляскавата гала премиера на 9 февруари в Националния дворец на културата, където екипът и актьорите ще се срещнат със своята публика.