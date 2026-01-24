Рецептата Dnes: Паста с пиле и чесън

Съставки:
- Италианска паста с чесън, пиле и гъби250 г паста (пене, фетучини или спагети)
- 2 супени лъжици зехтин
- 2 пилешки гърди, нарязани на хапки
- 200 г гъби, нарязани (печурки или кафяви гъби)
- 4 скилидки чесън, ситно нарязани
- ½ чаена лъжичка сол (на вкус)
- ½ чаена лъжичка черен пипер
- 1 чаена лъжичка сушени италиански подправки (или смес от риган и босилек)
- ½ чаена лъжичка лют червен пипер на люспи (по желание)
- ½ чаша (120 мл) течна сметана или прясно мляко
- ¼ чаша настърган пармезан
- 2 супени лъжици вода от пастата (при нужда)
- Пресен магданоз или босилек, нарязан (по желание)
Приготвяне:
- Сварете пастата в голяма тенджера с подсолена вода според указанията на опаковката до състояние „ал денте“.
- Запазете около ½ чаша от водата, в която е вряла пастата, след което я отцедете.
- Загрейте 1 супена лъжица зехтин в голям тиган на средна температура.
- Добавете пилето, овкусете със сол и черен пипер и гответе 5-7 минути, докато стане златисто и напълно сготвено.
- Извадете пилето от тигана и го оставете настрана.
- В същия тиган добавете останалия зехтин.
- Сложете гъбите и гответе 4–5 минути, докато омекнат и се зачервят леко.
- Добавете чесъна, италианските подправки и лютите люспи, и разбъркайте за около 30–60 секунди, без да прегарят.
- Намалете котлона и добавете сметаната или млякото заедно с пармезана.
- Разбъркайте, докато се получи гладък сос.
- Ако сосът е твърде гъст, добавете малко от запазената вода от пастата.
- Върнете пилето в тигана и добавете пастата.
- Разбъркайте добре, докато всичко се покрие със соса.
- Опитайте и коригирайте със сол и пипер при нужда.
- Сервирайте, поръсено с пресен магданоз или босилек и допълнително пармезан по желание.
