Рецептата Dnes: Паста с пиле и чесън

Много вкусна

24.01.2026 | 13:30 ч. 6
Снимка: istock

Съставки:

  • Италианска паста с чесън, пиле и гъби250 г паста (пене, фетучини или спагети)
  • 2 супени лъжици зехтин
  • 2 пилешки гърди, нарязани на хапки
  • 200 г гъби, нарязани (печурки или кафяви гъби)
  • 4 скилидки чесън, ситно нарязани
  • ½ чаена лъжичка сол (на вкус)
  • ½ чаена лъжичка черен пипер
  • 1 чаена лъжичка сушени италиански подправки (или смес от риган и босилек)
  • ½ чаена лъжичка лют червен пипер на люспи (по желание)
  • ½ чаша (120 мл) течна сметана или прясно мляко
  • ¼ чаша настърган пармезан
  • 2 супени лъжици вода от пастата (при нужда)
  • Пресен магданоз или босилек, нарязан (по желание)

Приготвяне:

  • Сварете пастата в голяма тенджера с подсолена вода според указанията на опаковката до състояние „ал денте“. 
  • Запазете около ½ чаша от водата, в която е вряла пастата, след което я отцедете.
  • Загрейте 1 супена лъжица зехтин в голям тиган на средна температура. 
  • Добавете пилето, овкусете със сол и черен пипер и гответе 5-7 минути, докато стане златисто и напълно сготвено.
  • Извадете пилето от тигана и го оставете настрана.
  • В същия тиган добавете останалия зехтин. 
  • Сложете гъбите и гответе 4–5 минути, докато омекнат и се зачервят леко. 
  • Добавете чесъна, италианските подправки и лютите люспи, и разбъркайте за около 30–60 секунди, без да прегарят.
  • Намалете котлона и добавете сметаната или млякото заедно с пармезана. 
  • Разбъркайте, докато се получи гладък сос. 
  • Ако сосът е твърде гъст, добавете малко от запазената вода от пастата.
  • Върнете пилето в тигана и добавете пастата. 
  • Разбъркайте добре, докато всичко се покрие със соса. 
  • Опитайте и коригирайте със сол и пипер при нужда.
  • Сервирайте, поръсено с пресен магданоз или босилек и допълнително пармезан по желание.

