Фолкпевицата Емануела "олекна" със 70 000 евро и бижута

Фолкпевицата Емануела е "олекнала" със 70 000 евро и бужута. Те са били откраднати от дома ѝ, а самата тя е подала сигнал в полицията.

Емануела живее в столичния кв. "Студентски град", но проверката показала, че в дома й няма следи от взлом, съобщава "24 часа".

Полицията тепърва ще изяснява как се е случила кражбата. Единият вариант е в дома ѝ да са влезли топ крадци, които не оставят следи и заключват след себе си. Не се изключва и варианта обирът да е дело на хора, които имат достъп до жилището ѝ. Възможно е извършителите да не са българи, а да са от някоя от гастролиращите банди от украинци и молдовци, които обират апартаменти в последно време.

„Така е, извършена е кражба, но на този етап не мога да коментирам никакви подробности. Не искам да попреча на разследването. Нека си свършат работата и заловят крадците“, заяви пред "Телеграф" певицата.