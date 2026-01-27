IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

Бившата на Кличко, Хейдън Панетиър, вади живота си на показ

36-годишната актриса разказва за трудностите да бъдеш дете звезда

27.01.2026 | 21:26 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

 Актрисата Хейдън Панетиър, позната като актриса в популярни сериали и филми, ще издава мемоари.

 Бившата приятелка на Владимир Кличко е решила да разкаже за живота си на широката аудитория.

„Това съм аз: Разплата“ описва нейния път в развлекателната индустрия, както и предизвикателствата, с които се сблъсква извън камерите.

С публикацията в социалните мрежи от 22 януари Панетиър обяви, че книгата ще излезе през май 2026 г.

Хейдън Панетиър започва кариерата си още като дете, участвайки във филми и телевизионни продукции, които я изстрелват на върха на славата. Ролите я правят разпознаваема и ѝ осигуряват място сред любимите актриси на няколко поколения. Популярните сериали, в които Панетиър е участвала, сред които и „Малкълм“, дават възможност на актрисата да изгради силно присъствие на екран.

В мемоарите си Панетиър описва не само професионалния си път, но и натискът на Холивуд, който често върви ръка за ръка с ранната слава. Тя признава, че животът на звезда невинаги е бил лесен и че обществото и медиите са очаквали тя да се провали. Въпреки всичко, както пише самата тя в книгата си, успява да се справи и да се утвърди.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хейдън Панетиър кличко
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem