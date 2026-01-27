Бившата на Кличко, Хейдън Панетиър, вади живота си на показ

Актрисата Хейдън Панетиър, позната като актриса в популярни сериали и филми, ще издава мемоари.

Бившата приятелка на Владимир Кличко е решила да разкаже за живота си на широката аудитория.

„Това съм аз: Разплата“ описва нейния път в развлекателната индустрия, както и предизвикателствата, с които се сблъсква извън камерите.

С публикацията в социалните мрежи от 22 януари Панетиър обяви, че книгата ще излезе през май 2026 г.

Хейдън Панетиър започва кариерата си още като дете, участвайки във филми и телевизионни продукции, които я изстрелват на върха на славата. Ролите я правят разпознаваема и ѝ осигуряват място сред любимите актриси на няколко поколения. Популярните сериали, в които Панетиър е участвала, сред които и „Малкълм“, дават възможност на актрисата да изгради силно присъствие на екран.

В мемоарите си Панетиър описва не само професионалния си път, но и натискът на Холивуд, който често върви ръка за ръка с ранната слава. Тя признава, че животът на звезда невинаги е бил лесен и че обществото и медиите са очаквали тя да се провали. Въпреки всичко, както пише самата тя в книгата си, успява да се справи и да се утвърди.

Източник: Tialoto.bg