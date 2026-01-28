София ще бъде столица на киното от 12 до 31 март

От 12 до 31 март София ще бъде кино столица - предстои 30-ото издание на "София филм фест", фестивал, който отдавна надхвърля рамките на културно събитие и се е утвърдил като важна част от европейския филмов календар.

За акцентите в юбилейната програма и за мястото на България в световното кино разказа пред "България сутрин" изпълнителният директор на фестивала Мира Сталева, която съвсем наскоро беше преизбрана за член на борда на Европейската филмова академия.

"Наистина е вълнуващо, че фестивалът вече става на 30 години. За мен това означава много, тъй като съм от началото в "София филм фест" - от първото издание. Още когато беше Рок филм фест, Мюзик филм фест и когато стана професионален кинофестивал - "София филм фест" или Международен "София филм фест". Така че за 30-ата годишнина отново подготвяме най-доброто от световното кино", каза тя за Bulgaria ON AIR.

Сталева подчерта, че мисията на фестивала винаги е била да показва реалната картина на световното кино - не като маркетингово клише, а като автентичен подбор от филми, които вече са били част от най-големите фестивали в Кан, Венеция, Берлин, Сънданс, Торонто и Сан Себастиан.

Така българската публика има възможност да се почувства част от глобалния киноразговор и да гледа същите заглавия, които оформят съвременното кино.

Селекцията на фестивала става все по-трудна, призна Сталева.

"Много трудно нещо. Особено в последните 20-30 години. Когато технологията се е развила дотолкова, че вече снимането на кино е доста по-лесно занимание, има страшно много произведени филми. Много неща остават извън селекцията, а част от тях също са много добри. Фестивалите вече не могат да покажат всички добри и интересни филми", обясни още Сталева.

Поглеждайки назад, тя си припомня началото - време на чист ентусиазъм, без стабилно финансиране и малък екип, воден от Стефан Китанов.

Постепенно фестивалът натрупва опит, познание и международни контакти, развива конкурсни програми и избира ясно да се фокусира върху киното.

И тази година фестивалът ще посрещне утвърдени режисьори и продуценти, дългогодишни партньори и приятели на "София филм фест", както и нови, изгряващи имена.