Кои са най-излъчваните песни за 2025 година?

Официалната класация на ПРОФОН за най-излъчваните песни в българския радио и телевизионен ефир през 2025 г. вече е факт. „Apt.“ на Rosé и Bruno Mars е най-въртяното парче в България през изминалата година, като песента е била пусната близо 16 000 пъти. На второ място е Ed Sheeran с „Azizam“, а третото заема Teddy Swims със сингъла „Bad Dreams“.
Най-излъчваната българска песен в годишната класация на ПРОФОН е „Носталгия“ на Elizabet – с близо 10 000 завъртания в радио и телевизионния ефир. На второ място са Veniamin и Eva Lea (Ева Пармакова) с „Как да спра да те обичам“, а третата позиция е за дуета Tino и Vall (Валерия Войкова) с „Вечност или?“.
Годишната класация на ПРОФОН се изготвя от данни, предоставени от глобалната компания за музикални технологии BMAT Music Innovators. BMAT създава официални класации в над 35 държави и предоставя услуги на повече от 140 организации за колективно управление на права в света. Класацията на ПРОФОН обхваща периода 01/01/2025 - 31/12/2025 и е базирана на 24-часово отчитане на излъчванията в ефира на над 50 телевизионни канала и радиостанции.
TОП 10 Airplay за 2025 година:
- Apt. – Rosé & Bruno Mars
- Azizam – Ed Sheeran
- Bad Dreams – Teddy Swims
- Anxiety – Doechii
- Yamore – Moblack, Salif Keita, Cesária Évora, Benja (Nl), Franc Fala
- Abracadabra – Lady Gaga
- I Adore You – Hugel, Topic, Arash, Daecolm
- Die with a Smile – Lady Gaga, Bruno Mars
- Sports Car – Tate Mcrae
- Blessings – Calvin Harris, Clementine Douglas
TOP 10 BG Airplay за 2025 година:
- Носталгия – Elizabet
- Как да спра да те обичам – Veniamin x Eva Lea
- Вечност или? – Tino x Vall
- Налей – Robi x Tino
- Нито миг – Grafa x Dara Ekimova
- Вълк – РУШИ
- Мале – Robi x Mona
- C'est La Vie – Dara Ekimova
- Пак си тук – Nicka
- Хъни – Dara Ekimova