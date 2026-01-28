IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои са най-излъчваните песни за 2025 година?

Вижте топ 10 български и чуждестранни песни, пускани най-много пъти

28.01.2026 | 18:08 ч. 3
Официалната класация на ПРОФОН за най-излъчваните песни в българския радио и телевизионен ефир през 2025 г. вече е факт. „Apt.“ на Rosé и Bruno Mars е най-въртяното парче в България през изминалата година, като песента е била пусната близо 16 000 пъти. На второ място е Ed Sheeran с „Azizam“, а третото заема Teddy Swims със сингъла „Bad Dreams“.

Най-излъчваната българска песен в годишната класация на ПРОФОН е „Носталгия“ на Elizabet – с близо 10 000 завъртания в радио и телевизионния ефир. На второ място са Veniamin и Eva Lea (Ева Пармакова) с „Как да спра да те обичам“, а третата позиция е за дуета Tino и Vall (Валерия Войкова) с „Вечност или?“.

Годишната класация на ПРОФОН се изготвя от данни, предоставени от глобалната компания за музикални технологии BMAT Music Innovators. BMAT създава официални класации в над 35 държави и предоставя услуги на повече от 140 организации за колективно управление на права в света. Класацията на ПРОФОН обхваща периода 01/01/2025 - 31/12/2025 и е базирана на 24-часово отчитане на излъчванията в ефира на над 50 телевизионни канала и радиостанции.

TОП 10 Airplay за 2025 година:

  1. Apt. – Rosé & Bruno Mars 
  2. Azizam – Ed Sheeran         
  3. Bad Dreams – Teddy Swims          
  4. Anxiety – Doechii              
  5. Yamore – Moblack, Salif Keita, Cesária Évora, Benja (Nl), Franc Fala      
  6. Abracadabra – Lady Gaga 
  7.  I Adore You – Hugel, Topic, Arash, Daecolm
  8.  Die with a Smile – Lady Gaga, Bruno Mars
  9. Sports Car – Tate Mcrae
  10. Blessings – Calvin Harris, Clementine Douglas

TOP 10 BG Airplay за 2025 година:

  1. Носталгия – Elizabet
  2. Как да спра да те обичам – Veniamin x Eva Lea
  3. Вечност или? – Tino x Vall
  4. Налей – Robi x Tino
  5.  Нито миг – Grafa x Dara Ekimova
  6. Вълк – РУШИ
  7.  Мале – Robi x Mona
  8.  C'est La Vie – Dara Ekimova
  9. Пак си тук – Nicka
  10. Хъни – Dara Ekimova
