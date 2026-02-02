Седмичен любовен хороскоп за 2 - 8 февруари 2026

Седмицата ни носи ситуации, в които ще трябва да се адаптираме към някои промени. Възможни са някои напрежения в комуникацията, затова общуването ще е ключово за любовния ни живот. Може да се наложи да смекчим някои очаквания и да се вслушаме в собствените си нужди и тези на партньора ни.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 2 – 8 февруари 2026.

Овен

Планетата на любовта Венера е във вашата зона на приятелство, образувайки лесна връзка с Хирон в зоната ви на идентичността. През по-голямата част от седмицата Меркурий е в същото пространство, като в четвъртък ще е в квадратура с Уран. Темите за ценностите, парите или самочувствието може да излязат на преден план.

Меркурий няма да е в добра позиция спрямо Уран в края на периода, което може да доведе до любовно разочарование. Покажете на човека, когото харесвате или на партньора ви, ако сте в сериозна връзка, истинските си нужди, без излишна драма.

Телец

Споделяйте истината, но го правете внимателно, Телци. Вашата управляваща планета Венера образува хармоничен аспект с Хирон, което подкрепя деликатен баланс между видимост и вътрешно изцеление. Меркурий образува напрегнат аспект с Уран. Дайте си пространство, когато емоциите ескалират. Ценете постоянните усилия на партньора, а не перфектните резултати, и посрещайте промените спокойно.

Покажете истинското си „аз“ зад сдържаната фасада. Споделете тревогите си и предложете реалистичен план за действие. Не забравяйте и за романтиката.

Близнаци

Родените под знака на зодията ще превърнат любопитството във флирт. Венера образува хармоничен аспект с Хирон, а Меркурий създава напрегнат аспект с Уран, което може да разкрие тайни или притеснения в любовта.

Хармонията между Венера и Уран насърчава искреността, но без излишно споделяне. Запазете мислите си, докато не се почувствате готови да ги споделите. Доверете се на надеждата си за любов и направете малък, внимателен жест към човек, за който усещате, че би могъл да е ваша половинка.

Източник: Любовен хороскоп за 2 – 8 февруари 2026