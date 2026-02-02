IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Седмичен любовен хороскоп за 2 - 8 февруари 2026

Възможни са някои напрежения

02.02.2026 | 17:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Седмицата ни носи ситуации, в които ще трябва да се адаптираме към някои промени. Възможни са някои напрежения в комуникацията, затова общуването ще е ключово за любовния ни живот. Може да се наложи да смекчим някои очаквания и да се вслушаме в собствените си нужди и тези на партньора ни. 

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 2 – 8 февруари 2026.

Овен

Планетата на любовта Венера е във вашата зона на приятелство, образувайки лесна връзка с Хирон в зоната ви на идентичността. През по-голямата част от седмицата Меркурий е в същото пространство, като в четвъртък ще е в квадратура с Уран. Темите за ценностите, парите или самочувствието може да излязат на преден план. 

Меркурий няма да е в добра позиция спрямо Уран в края на периода, което може да доведе до любовно разочарование. Покажете на човека, когото харесвате или на партньора ви, ако сте в сериозна връзка, истинските си нужди, без излишна драма. 

Телец

Споделяйте истината, но го правете внимателно, Телци. Вашата управляваща планета Венера образува хармоничен аспект с Хирон, което подкрепя деликатен баланс между видимост и вътрешно изцеление. Меркурий образува напрегнат аспект с Уран. Дайте си пространство, когато емоциите ескалират. Ценете постоянните усилия на партньора, а не перфектните резултати, и посрещайте промените спокойно.

Покажете истинското си „аз“ зад сдържаната фасада. Споделете тревогите си и предложете реалистичен план за действие. Не забравяйте и за романтиката.

Близнаци 

Родените под знака на зодията ще превърнат любопитството във флирт. Венера образува хармоничен аспект с Хирон, а Меркурий създава напрегнат аспект с Уран, което може да разкрие тайни или притеснения в любовта.

Хармонията между Венера и Уран насърчава искреността, но без излишно споделяне. Запазете мислите си, докато не се почувствате готови да ги споделите. Доверете се на надеждата си за любов и направете малък, внимателен жест към човек, за който усещате, че би могъл да е ваша половинка. 

Източник: Любовен хороскоп за 2 – 8 февруари 2026

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

романтика флирт зодии
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem