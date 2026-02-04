Кои са критичните дни през февруари за всички зодии?

Февруари вече е тук и очакваме да бъде по-успешен от януари или поне се надяваме. Според астролозите обаче има няколко периода през този месец, които ще са критични и доста решаващи за житейските ни дела. Вижте кои са тези значими дати през февруари 2026:

4 февруари – Меркурий навлиза във Водолей

Планетата на комуникациите, Меркурий, навлиза във Водолей на 4 февруари и това може да ни доведе до нови подходи през следващите седмици. Ще бъдем по-упорити от обикновено, но от друга страна, силата и отдадеността ще донесат успех на всеки зодиакален знак.

9 февруари – Новолуние във Водолей

На 9 февруари небето ще бъде озарено от новолуние във Водолей, което ще постави началото на нови цикли в приятелствата и взаимоотношенията за бъдещето. Възможно е да има промяна, и то сериозна, но непознатото не бива да ни плаши. То е важна част от нашия път на развитие.

12 февруари – Марс навлиза във Водолей

Марс, планетата на стратегията, гнева и мотивацията, ще навлезе във Водолей на 12 февруари. През този ден ще е ползотворно, ако си поставим нови цели и планираме действията си.

