Маникюр за Свети Валентин – красиви идеи за къси нокти

Не ви е нужен дълъг нокът за красив маникюр

08.02.2026 | 22:16 ч. 0
Снимка: Istock

Никога не сме имали нужда от извинение, за да проявим креативност с маникюра си, но празниците винаги са били едно от основните ни вдъхновения. Денят на влюбените, по-специално, е един от онези поводи, които ни дават идеи за празнични нокти. 

Ако искате класическа визия, може да изберете слой розов или червен лак – дори фин нюанс може да бъде достоен за комплименти. Като алтернатива, ако наистина сте в настроение за нещо различно, можете да се спрете на зашеметяващи дизайни, като розови връхчета, акценти във формата на сърце или любовни писма. 

За да докажем безкрайните възможности за маникюр за Свети Валентин, по-долу сме събрали няколко идеи за къси нокти.

Любовно писмо

В дигиталната ера изпращането на едно традиционно писмо в плик е много по-романтично и нестандартно. Може да използвате възможността да изненадате вашата половинка, като ѝ предложите да бъде ваша валентинка, като ѝ изпратите покана за романтична среща по пощата. Това ретро вдъхновение може да се появи и върху ноктите ви, за да бъде картинката още по-пълна. Основата на този маникюр е семпъл, бебешки френски връх, но два акцентни дизайна на пощенски пликове със сърца правят дизайна да изглежда сладък и романтичен.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Маникюр за Свети Валентин
