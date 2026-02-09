Джейкъб Елорди провокира слух за връзка с австалийски модел

Австралийският актьор Джейкъб Елорди, чието лично и професионално развитие често предизвиква обществен интерес и спекулации отново е във фокуса на международната преса.

Причината са нови слухове за романтични връзки, както и водеща роля в една от най-обсъжданите филмови продукции на 2026 г.

Слуховете за личния живот на Елорди се разпалиха след частно събитие в Лондон, посветено на премиерата на новата екранизация на „Брулени хълмове“. Папараци забелязаха актьора в компанията на 29-годишната австралийска моделка Мади Фог.

За да избегнат камерите, двамата са напуснали заведението поотделно, но по-късно са се качили в един и същи автомобил и тази новина предизвика бурни спекулации в социалните мрежи за възможна романтична връзка между тях. Представителите на двамата засега не са коментирали ситуацията.

