Джейкъб Елорди провокира слух за връзка с австалийски модел

Звездата от „Брулени хълмове“ се отдалечава от спекулациите, че има флирт с екранната си партньорка Марго Роби

09.02.2026 | 21:12 ч. 0
Снимки: Getty Images

Австралийският актьор Джейкъб Елорди, чието лично и професионално развитие често предизвиква обществен интерес и спекулации отново е във фокуса на международната преса.

Причината са нови слухове за романтични връзки, както и водеща роля в една от най-обсъжданите филмови продукции на 2026 г.

Слуховете за личния живот на Елорди се разпалиха след частно събитие в Лондон, посветено на премиерата на новата екранизация на „Брулени хълмове“. Папараци забелязаха актьора в компанията на 29-годишната австралийска моделка Мади Фог. 

За да избегнат камерите, двамата са напуснали заведението поотделно, но по-късно са се качили в един и същи автомобил  и тази новина предизвика бурни спекулации в социалните мрежи за възможна романтична връзка между тях. Представителите на двамата засега не са коментирали ситуацията.

Джейкъб Елорди
