Миранда Кер сподели, че с Орландо Блум са добри приятели

Миранда Кер и Орландо Блум се разбират чудесно и са добри приятели. 42-годишната моделка и 49-годишният актьор бяха женени между 2010 г. и 2013 г. Сега чаровницата разкри, че връзката им просто не е работила. Но пък остават близки. Те имат 15-годишен син Флин.

В подкаста "We Need to Talk" я питат какви са отношенията ѝ с Орландо.

"Орландо и аз сме страхотни приятели. Тъкмо му пожелах честит рожден ден и той ми благодари, че съм такава невероятна майка на Флин и такъв страхотен приятел на него самия, и ми каза колко е благодарен, че ме има в живота си. И аз чувствам същото. Пожелавам му само най-доброто за тази година. Ние се виждаме редовно и винаги сме много хармонични. Има такова основно ниво на приятелство и респект, които и двамата изпитваме един към друг", споделя Кер.

