Комунистите в Русия предупредиха Путин: Революцията от 1917 г. ще се повтори

Русия може да се изправи пред повторение на болшевишката революция от 1917 г., освен ако не предприеме спешни стъпки за справяне с нарастващото недоволство, предупреди лидерът на комунистическата партия в страната.

"Казахме ви десет пъти - икономиката е обречена на колапс. Първото тримесечие беше пълна катастрофа. Ако спешно не предприемете финансови, икономически и други мерки, тогава през есента ще се сблъскаме с това, което се случи през 1917 г. Нямаме право да повтаряме това", заяви Генадий Зюганов пред парламента, визирайки завземането на властта от Владимир Ленин след свалянето на Николай II, последния руски цар.

Въпреки че партията на Зюганов, втората по големина в парламента, се представя за наследник на идеите на Ленин и Карл Маркс, тя е широко възприемана като част от псевдоопозицията на Кремъл, чиято цел е да осигури на руснаците илюзията за демокрация.

Въпреки това, през последните седмици Кремъл се бори да ограничи несъгласието. Коментарите на Зюганов дойдоха, след като Виктория Боня, руски модел и бивша телевизионна звезда, живееща в Монако, обвини Кремъл, че не успява да се справи с редица проблеми - от икономиката до ограниченията в интернет. Нейното 18-минутно видео е гледано повече от 30 милиона пъти, откакто го публикува миналата седмица.

Кремъл отрече твърдението на Боня, че президентът Путин е държан в неведение от служители, които са твърде "уплашени", за да му кажат истината за нарастващите проблеми на Русия.

"Знаете ли какъв е рискът? Хората ще спрат да се страхуват и ще бъдат притиснати в една пружина, и един ден тази пружина ще се счупи", каза Боня.

Тя не спомена войната в Украйна.

Дори руският държавен социологически институт призна, че рейтингите на одобрение на Путин са спаднали до най-ниското си ниво от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. 66% от руснаците казват, че одобряват действията му, което е спад от 11 процентни пункта от декември, според Вциом. Макар че цифрата е висока по западните стандарти, Кремъл има контрол над всички национални медии и Русия няма истински опозиционни партии.

Спадът в подкрепата за Путин е причинен отчасти от забраната на приложението за съобщения Telegram, което се използва от десетки милиони руснаци, от обикновени хора до бизнес ръководители и войници, както и от други ограничения в интернет.

Зюганов се оплака, че макар Кремъл да е отговорил на Боня, той е игнорирал призивите на партията му да предприеме действия.

"Направихме всичко възможно, за да подкрепим Путин, неговата стратегия, неговите политики. А после тази дама от Монако - те я послушаха!", жалва се той.

Неговите опасения за повторение на революцията от 1917 г., която доведе до седем десетилетия комунистическо управление, предизвикаха подигравки.

"Това не са комунисти . те са някакъв вид антикомунисти", каза Абас Галямов, политически анализатор. "Някакъв странен вид комунист", пише Юрий Бутусов, украински журналист.

Коментарите на Боня предизвикаха свирепа словесна атака от Владислав Соловьов, водещ на руската държавна телевизия.

"Не е работа на тази изтъркана блудница да си отваря мръсната уста", каза той в ефир.

Моделът бързо отвърна, обещавайки да стартира петиция за сваляне на Соловьов от ефир.

"Искам да задам един въпрос на всички нас, жените - кога пропуснахме момента, в който жените започнаха да бъдат обиждани по федералните телевизионни канали?", попита тя.

Моделката публикува и видеоклип, генериран от изкуствен интелект, който я изобразява като Жената-паяк, която бие Соловьов и Виталий Милонов, прокремълски депутат, който я е намекнал, че е проститутка или скъпа ескорт дама.

Боня обаче внимава да не критикува самия Путин

Това доведе до предположения, че коментарите ѝ са били оркестрирани от Кремъл, за да покаже, че властите реагират на проблемите. Тя също така се стреми да се дистанцира от руската опозиция в изгнание.

"Не съм с вас, аз съм с народа", каза тя в сълзлив видео пост. "Не знам какво ще се случи с мен, но това си заслужаваше, защото не можех да не използвам гласа си... Щеше да е предателство на руската ми душа, ако не бях се изказал. Толкова се радвам, че гласът ни беше чут от Кремъл."

Критиците на Путин казват, че руският лидер все повече се откъсва от тревогите на обикновените хора и вместо това е обсебен от войната в Украйна и "славата" на съветската епоха.

В сряда, по заповед на Путин, Академията на ФСБ в Москва беше преименувана в чест на Феликс Дзержински, първият началник на тайната полиция на Съветския съюз.

Дзержински основава ЧК, предшественик на КГБ през 1917 г. Неговите агенти убиха десетки хиляди предполагаеми "класови врагове" по време на това, което стана известно като Червения терор. Негова статуя беше съборена в Москва през 1991 г. по време на продемократични протести преди разпадането на Съветския съюз. Академията на ФСБ носеше неговото име от 1962 до 1993 г.

Въпреки неуспеха на Русия да победи Украйна през повече от четири години война, няма признаци, че Путин е готов да намали амбициите си. Във вторник той отново сравни "специалната военна операция" на Кремъл с победата на Съветския съюз над нацистка Германия и похвали жените и децата, че "плетат чорапи" за войници на фронта.

Татяна Становая, руски експерт по Кремъл в изгнание, заяви, че "застаряващият дистанциран Путин" е изложен на риск да загуби контрол на фона на "вътрешен разкол", породен от репресиите срещу интернет.

"Той не може нито да сключи мир в Украйна, нито да спечели войната, която започна", пише тя в статия за мозъчния тръст Carnegie Russia Eurasia Centre. "Основният аргумент, с който Путин винаги се отличаваше, беше силата му. Слабият Путин не е полезен за никого - включително за сигурността на страната."