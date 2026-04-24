Българинът обеднява, какви мерки ще вземе новото правителство?

Евростат излезе с нови данни, които показват, че бюджетният дефицит в еврозоната намалява, но в България расте. В същото време данните на НСИ показват, че всеки пети у нас живее под линията на бедност.

Натрупани проблеми, нов бюджет

"Все още нямаме структурирано ново правителство и когато се излъчи нов кабинет, най-важното, което трябва да чуем, е визията за новия бюджет”, на мнение е преподавателят в "Регионална и политическа география” към СУ "Св. Климент Охридски" доц. Косьо Стойчев.

Според него в момента виждаме пожарни действия от страна на служебната власт, но добави: “Идва голяма промяна и е редно държавата да сформира култура, в която служебно правителство да заложи колкото може по-малко бомби със закъснител. Търси се по-висока отговорност от публичната администрация", обясни преподавателят в предаването “България сутрин”.

Според бившия социален министър Христина Христова проблемите и подводните камъни са се умножили и натрупали през последните 4-5 години.

"Хубаво е да не се оставят проблеми на новото управлението, но се натрупаха в последните години. С бюджета властта се представя пред хората. Политическата нестабилност е причина за раздутите разходи. Всички се опитваха да привлекат избиратели с обещания, но вече всички ни предупреждават, че трябва да спрем с раздуването на разходите. Има голяма спекулативна част в цените след еврото. Увеличиха се цените и на горивата. Новата власт да си направи приоритетите един по един", допълни тя за Bulgaria ON AIR.

Доц. Стойчев подчерта, че онзи, който ще бъде финансов министър и който ще бъде министър на еврофондовете, трябва да са страхотен екип. Преподавателят е на мнение, че страната ни трябва да бяха от мерки, които са свързани с тавана на цените.

"България е много далеч от точка на стагнация. Можем да си набавим всичко, макар на по-висока цена. Правителството трябва да овладее цените, което включва нови доставчици. В енергетиката най-голямата инвестиция трябва да са системи за съхранение на енергия. Трябва да се погрижим да прекъснем веригата на бедността. Вниманието трябва да е върху младите и връщането в училище, защото имаме проблем с ранното създаване на семейство. Мнозинството може да намали публичната администрация", коментира гостът.

Риск от бедност

Хората работят за няколко месеца и се отказват заради умора и ниско заплащане. Христова добави, че 20% от хората живеят в риск от бедност.

"Има хора, които по различни причини, най-вече здравословни и липса на близки, се нуждаят от държавата. Когато се дават публични пари, трябва да е много целенасочено. Бедността се движи в този дял години наред и е малко по-висока от средната за ЕС. Проблемът е, че профилите на бедност са неблагоприятни - това са необразовани и безработни хора. Семейства с много деца или самотни родители", обясни бившият социален министър.

Гледайте видеото с целия разговор.