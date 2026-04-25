Как да удължите живота на дрехите?

Поправянето на дрехи вместо тяхната подмяна носи много ползи

25.04.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: istock

Бързата мода ни е научила да възприемаме дрехите като нещо временно и лесно заменимо – но този навик има своята цена. Всяка година огромни количества текстил се изхвърлят, въпреки че много от дрехите могат лесно да бъдат поправени или освежени с малко усилие. Удължаването на живота на една дреха дори само с няколко месеца може значително да намали въздействието върху околната среда, както и да спести пари. Добрата новина е, че не е нужно да сте професионален шивач – достатъчни са няколко практични умения и малка промяна в мисленето.

Защо е важно да поправяме дрехите си

Поправянето на дрехи вместо тяхната подмяна носи много ползи. На първо място, това намалява отпадъците – текстилът често се разгражда много бавно в природата. Освен това спестявате средства, тъй като малките поправки струват значително по-малко от нови покупки. И не на последно място, това създава по-осъзната връзка с вещите, които носим.

Дори елементарни поправки могат да удължат живота на една дреха с години и да я направят по-лична и ценна.

Често срещани проблеми с дрехите и как да ги решим

Много от проблемите в гардероба имат лесни решения, които можете да приложите у дома:

  • Дупки и разкъсвания
  • Малките дупки могат да се поправят чрез кърпене, а по-големите – с кръпки, които могат да бъдат както незабележими, така и декоративни.
  • Разхлабени или липсващи копчета
  • Пришиването на копче отнема само няколко минути. Добра идея е да пазите резервни копчета от стари дрехи.
  • Счупени ципове
  • Понякога проблемът е само в заседнал плъзгач, който може да се оправи лесно. При нужда ципът може да бъде изцяло подменен.
  • Износени яки и маншети
  • Тези части се амортизират най-бързо, но могат да бъдат подсилени, обърнати или заменени.
  • Разпрани шевове
  • Те се поправят лесно чрез повторно зашиване, често дори по-здраво от първоначалното.

Източник: Спрете да изхвърляте дрехи – умни решения за удължаване на живота им

