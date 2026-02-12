IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 134

Как да направим малкия коридор по-функционален

Идеи за дома

12.02.2026 | 21:52 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Коридорът е първото нещо, което посреща всеки, който прекрачи прага ви, така че си струва да създадете привлекателно пространство, което прави трайно първо впечатление. В по-малките домове коридорите лесно могат да изглеждат тесни, претрупани или трудни за стилизиране, но с правилния подход те могат да бъдат едновременно практични и красиви. Откъде да започнете?

Декорирайте в подобни тонове, за да направите малкия коридор да изглежда по-голям

Декорирането на малък коридор с цялостна цветова палитра може да направи пространството да изглежда по-голямо и по-отворено. Светлите и ефирни цветове отразяват естествената светлина, увеличавайки максимално яркостта и създавайки приветлива атмосфера.

Умелото използване на цветове и светлина може също да направи тесния коридор да изглежда по-широк, помагайки за създаването на усещане за дълбочина и откритост. Включете меки неутрални, пастелни или приглушени тонове за безпроблемен вид, който подобрява цялостния поток на енергия във вашия дом. 

Съвет: изберете изтривалка и килим за коридора в същия тон като стените и декора. Изборът на правилния размер също ще помогне за засилване на усещането за пространство, правейки коридора да се усеща по-уютен и по-привлекателен. 

Източник: 4 идеи как да направим малкия коридор по-функционален

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дом ремонт обзавеждане на дома
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem