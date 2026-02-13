Ето кои са най-хитови 5 цвята в косите за 2026

Ако 2025 г. беше годината на смелите и живи цветове за коса, то тенденциите през 2026 г. представляват нещо като „смяна на предавката“.

Топли, земни и спокойни, нюансите, които се появяват тази година, ще са по-дълбоки и по-малко ярки. Кои ще са 5-те хитови цвята в косите за 2026-а?

Шампанско-брюнетка

Звездата колористка Джена Пери описва този цвят като приглушен рус нюанс с естествени корени, преливащи в подчертани краища. Тази привидна неподреденост и стил ала „между подстригванията“ ще бъде основна тема за всички цветове за коса тази година – особено за блондинките.

„Премахването на наситенорусите нюанси беше тренд през 2025 г. и през тази година ще продължим да наблюдаваме вълна от шампанско-блондинки и такива с бронзови коси, които не изискват много поддръжка“, казва Пери.

Черешова мока

Специалистите описват черешовата мока като наситеночервен или меден нюанс, съчетан с тъмна основа. Топлината на червеното е наслоена с кафявата основа. Усещането за този нюанс е дълбоко, полирано и чувствено.

